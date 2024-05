U BPK Goražde nastavak promocije i vakcinacije protiv HPV virusa

Zavod za javno zdravstvo Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde tokom ovog mjeseca nastavlja sa promocijom i imunizacijom protiv HPV virusa.

Direktorica ove ustanove Medina Bičo napomenula je da je vakcinacija besplatna te da će Zavod i tokom ovog mjeseca ponovo u svim osnovnim i srednjim školama ukazati na značaj HPV vakcinacije.

- Do sada je prvom dozom vakcinisano 60 djevojčica u Goraždu a revakcinacija slijedi u maju. Imamo dovoljno vakcina koje smo dobili iz Kantona Sarajevo a stigle su i nove doze iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH i do sada nismo imali nikakvih neželjenih reakcija jer se radi o jako efikasnim vakcinama s vrlo malim nus pojavama koje se mogu javiti. S druge strane, riječ je o izuzetno značajnoj vakcini koja sprječava opasno oboljenje karcinom grlića maternice od kojeg nažalost žene obolijevaju pa i umiru, iako se on može spriječiti vakcinom - naglasila je Bičo.

Precizirala je da se vakcinacija može izvršiti od 11 do 25 godine, umjesto ranije do 15-e, jer se ciljna grupa proširila, a vakcinacija je vrlo uspješna.

- Zavisno od toga koliko budemo imali utrošenih doza, Zavod za javno zdravstvo FBiH će nam u skladu s tim isporučiti doze i bila bi šteta da to ne iskoristimo jer vakcina je skupa, a u ovom slučaju za naše pacijente besplatna. I zaista još jednom poziv djevojčicama, djevojkama do 25 godine da se prijave jer u ovoj godini je ta dob, međutim ukoliko se uvedu u obavezan program vakcinacije, što nam je i cilj, onda će biti za ciljanu populaciju uglavnom od 11 do 15 godine - kazala je direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

Podsjetila je da se mogu vakcinisati i dječaci, uz napomenu da su muškarci ne samo prenosioci HPV virusa, već mogu da obole od neke druge vrste karcinoma.