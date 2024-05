Pomoći sebi možete promjenom životnih navika: Alergiju pobijedite prehranom

Proljeće je godišnje doba u kojem se sva priroda budi i cvjeta. No, umjesto da uživate na svježem zraku, zatvarate se u svoja četiri zida, jer tada počinju vaši simptomi alergije. Prvo što vam padne na pamet jeste odlazak u apoteku po kapi ili sprej koji će trenutno olakšati tegobe. No, to je zadnje što biste trebali učiniti.

Zdrave namirnice

Antihistaminici i dekongestivi, iako trenutno mogu olakšati simptome poput začepljenog nosa, zapravo su štetni za vaš organizam, tvrde stručnjaci. Pomoći sebi možete promjenom životnih navika i prehrane te primjenom prirodnih čajeva.

Jeste li primijetili da vam se od određene hrane simptomi alergije samo pogoršaju?

Naprimjer, ako ste osjetljivi na laktozu, nakon unosa mliječnih proizvoda, vaš je nos još začepljeniji. U tom slučaju mliječne proizvode jednostavno morate izbaciti iz jelovnika.

Srećom, postoje brojne zdrave namirnice koje imaju snažno antialergijsko djelovanje i koje, za razliku od lijekova, nemaju štetnih nuspojava. U takvu hranu spada, naprimjer, ananas, koji sadrži antihistaminsku tvar bromelain te jabuke, bijeli i crveni luk, koji su bogati flavonoidom kvercetinom.

Prirodni med

Curenje nosa i suzne oči zapravo su odbrambene reakcije vašeg tijela, koje iz svojeg sustava želi izbaciti neku stranu tvar. Stoga je dobro da svoj organizam malo-pomalo navikavate na tu stranu tvar, naprimjer, na pelud. To možete učiniti tako da konzumirate med nekog lokalnog uzgajivača. Naime, kako pčele skupljaju med, u njemu ostaju i tragovi peludi.

To znači da će se konzumiranjem meda vaš organizam polako početi adaptirati i privikavati na prisutnost peludi iz okoliša, koja kod vas uzrokuje alergijsku reakciju.

Uz med možete konzumirati i druge pčelinje proizvode poput propolisa.

Obogatite jelovnik

Kada je riječ o prehrambenim navikama, svoj jelovnik obogatite sa što više zelenog lisnatog povrća, cvekle i mrkve, ananasa i jabuka, bobičastog i citrusnog voća, bijelog i crvenog luka, ruzmarina, đumbira i kajenskog papra, domaćeg meda.

Protiv alergije poželjno je konzumirati i hranu bogatu karotenoidima. Karotenoidima obiluju mrkva, bundeva, slatki krompir, špinat, kelj…

Hrana koju biste trebali izbjegavati

Važno je znati i šta biste iz prehrane trebali izbaciti i koje štetne navike treba mijenjati. Želite li se riješiti alergije, zaboravite na alkohol, kafu, cigarete, čokoladu, mliječne proizvode, kikiriki, crveno meso, šećer i prerađene proizvode. No, popis nepoželjnih namirnica tu ne završava.



Nekim osobama čak i banane, tikvice, krastavci i žitarice pogoršavaju simptome alergije, stoga ono što vrijedi za jednu osobu ne mora nužno vrijediti i za drugu.

Pokušajte i sami otkriti koje vam to namirnice škode i dodatno pogoršavaju simptome alergije. Kada posumnjate na neku namirnicu, izbacite je iz prehrane barem na sedam dana pa promatrajte šta će se dogoditi. Kada budete sigurni, potpuno je eliminirajte.