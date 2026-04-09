Otkrivena mapa za novu igru Forza Horizon 6

Kompanija Playground Games predstavila je kompletnu mapu za Forza Horizon 6, koja vodi igrače kroz raznolika urbana i egzotična područja Japana.

Time se nova lokacija pridružuje bogatoj listi prethodnih destinacija u serijalu, poput Meksiko i Velika Britanija.

Igra bi trebala biti objavljena 19. maja i predstavlja jedan od ključnih Xbox naslova ove godine, uz Fable.

Gradske mape

Posebnu pažnju privlači mapa Tokija, koja je najveća u historiji franšize, dok je samo urbano područje višestruko veće od ranijih gradskih mapa. Povratak dinamičkog vremenskog sistema dodatno će obogatiti iskustvo vožnje.

Studio je mapu Japana podijelio putem društvene mreže X, prikazujući složenu mrežu obalnih cesta i raznovrsnih terena. Iako je prikazana ljetna verzija, jasno je da će sezonske promjene imati veliki utjecaj na izgled i doživljaj igre.