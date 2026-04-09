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Otkrivena mapa za novu igru Forza Horizon 6

Mapa donosi kontrast između južnih obalnih plaža i sjevernih planinskih predjela

Forza Horizon 6. Google

B. S.

9.4.2026

Kompanija Playground Games predstavila je kompletnu mapu za Forza Horizon 6, koja vodi igrače kroz raznolika urbana i egzotična područja Japana. 

Time se nova lokacija pridružuje bogatoj listi prethodnih destinacija u serijalu, poput Meksiko i Velika Britanija.

Igra bi trebala biti objavljena 19. maja i predstavlja jedan od ključnih Xbox naslova ove godine, uz Fable. 

Gradske mape

Posebnu pažnju privlači mapa Tokija, koja je najveća u historiji franšize, dok je samo urbano područje višestruko veće od ranijih gradskih mapa. Povratak dinamičkog vremenskog sistema dodatno će obogatiti iskustvo vožnje.

Studio je mapu Japana podijelio putem društvene mreže X, prikazujući složenu mrežu obalnih cesta i raznovrsnih terena. Iako je prikazana ljetna verzija, jasno je da će sezonske promjene imati veliki utjecaj na izgled i doživljaj igre.

Mapa donosi kontrast između južnih obalnih plaža i sjevernih planinskih predjela, uz kombinaciju asfaltiranih i terenskih puteva. Upravo ta raznolikost omogućava igračima da lako prelaze između sportskih automobila i reli vozila, što je jedan od ključnih elemenata popularnosti serijala.

Dodatno okruženje

Japan kao okruženje dodatno podiže očekivanja, posebno zbog popularne kulture uličnih utrka inspirisane filmovima poput The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Kako bi ispunio očekivanja fanova, razvojni tim se fokusirao i na detalje poput parkirnih garaža, koje služe kao mjesta za okupljanje i izvođenje atraktivnih vozačkih poteza.

S obzirom na dugogodišnje želje igrača da serijal dođe u Japan, te naglasak na slobodi kretanja i sezonskim promjenama, očekuje se da će novi nastavak dodatno unaprijediti iskustvo i zadovoljiti fanove.

# FORZA HORIZON
# PLAYGROUND GAMES
# FORZA HORIZON 6
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