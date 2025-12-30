Uz pomoć vještačke inteligencije utvrđena dva nova podtipa multiple skleroze

Uz pomoć vještačke inteligencije (AI), naučnici su otkrili dva nova biološka podtipa multiple skleroze, što bi moglo omogućiti razvoj personalizovanih tretmana i poboljšane ishode za pacijente, kako je objavljeno u časopisu Brain.

Studija je obuhvatila 600 pacijenata i kombinovala test krvi za detekciju proteina na serumski lanac neurofilamenta (sNfL) s MRI skeniranjem mozga, dok su podatke analizirali pomoću algoritma mašinskog učenja SuStaIn.

Identifikovana su dva podtipa: rani sNfL, kod kojeg se visok nivo proteina javlja u ranoj fazi bolesti, što vodi do bržeg nastanka moždanih lezija, i kasni sNfL, kod kojeg se oštećenja mozga razvijaju sporije, prije nego što nivo proteina postane povišen.

Istraživači smatraju da bi ovo otkriće moglo omogućiti ljekarima preciznije praćenje pacijenata i raniju primjenu ciljanih terapija. Glavni autor studije, Arman Ešagi, ističe da podtipovi koji se temelje na biologiji bolesti pružaju dublji uvid u stanje nego kliničke klasifikacije zasnovane na simptomima.

Stručnjaci iz Društva za multiplu sklerozu ovo otkriće ocjenjuju kao "izuzetno uzbudljivo", naglašavajući da bi moglo ubrzati razvoj novih, personalizovanih tretmana za pacijente širom svijeta.