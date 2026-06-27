Da li nas AI zaglupljuje: Studije donose alarmantne rezultate

Sve veći broj naučnih istraživanja pokazuje da pretjerano oslanjanje na alate umjetne inteligencije, poput ChatGPT-a, može negativno utjecati na pamćenje, kritičko razmišljanje i sposobnost samostalnog zaključivanja.

Naučnici upozoravaju da mozak, poput mišića, slabi kada se manje koristi. Istraživanje provedeno na Institutu MIT pokazalo je da su osobe koje su pri pisanju koristile ChatGPT imale znatno manju moždanu aktivnost u odnosu na one koje su zadatke rješavale bez pomoći digitalnih alata. Osim toga, slabije su se sjećale vlastitih tekstova i imale manji osjećaj da je napisano zaista rezultat njihovog razmišljanja.

Slični rezultati zabilježeni su i u medicini, gdje su pojedina istraživanja pokazala da pretjerano oslanjanje na AI može dovesti do slabljenja profesionalnih vještina, dok su analize među zaposlenima pokazale da veće povjerenje u umjetnu inteligenciju često znači i manje kritičkog promišljanja.

Stručnjaci naglašavaju da umjetna inteligencija može biti izuzetno koristan alat, ali upozoravaju da ne bi smjela zamijeniti ljudsko razmišljanje. Umjesto da preuzima složene mentalne zadatke, AI bi trebao služiti kao pomoć, dok konačne odluke, analiza i kritičko promišljanje moraju ostati u rukama ljudi.