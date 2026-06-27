Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AI REVOLUCIJA

Da li nas AI zaglupljuje: Studije donose alarmantne rezultate

Studije pokazuju da česta upotreba alata poput ChatGPT-a može smanjiti mentalnu aktivnost, kreativnost i sposobnost samostalnog zaključivanja

Umjetna inteligencija olakšava posao, ali može umanjiti mentalni angažman korisnika. AP/Michael Dwyer

I. Š.

27.6.2026

Sve veći broj naučnih istraživanja pokazuje da pretjerano oslanjanje na alate umjetne inteligencije, poput ChatGPT-a, može negativno utjecati na pamćenje, kritičko razmišljanje i sposobnost samostalnog zaključivanja.

Naučnici upozoravaju da mozak, poput mišića, slabi kada se manje koristi. Istraživanje provedeno na Institutu MIT pokazalo je da su osobe koje su pri pisanju koristile ChatGPT imale znatno manju moždanu aktivnost u odnosu na one koje su zadatke rješavale bez pomoći digitalnih alata. Osim toga, slabije su se sjećale vlastitih tekstova i imale manji osjećaj da je napisano zaista rezultat njihovog razmišljanja.

Slični rezultati zabilježeni su i u medicini, gdje su pojedina istraživanja pokazala da pretjerano oslanjanje na AI može dovesti do slabljenja profesionalnih vještina, dok su analize među zaposlenima pokazale da veće povjerenje u umjetnu inteligenciju često znači i manje kritičkog promišljanja.

Stručnjaci naglašavaju da umjetna inteligencija može biti izuzetno koristan alat, ali upozoravaju da ne bi smjela zamijeniti ljudsko razmišljanje. Umjesto da preuzima složene mentalne zadatke, AI bi trebao služiti kao pomoć, dok konačne odluke, analiza i kritičko promišljanje moraju ostati u rukama ljudi.

# AI
# UMJETNA INTELIGENCIJA
# CHATGPT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.