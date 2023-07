Nešto se čudno dogodilo u 19. stoljeću s crnom rupom u centru naše galaksije

Supermasivna crna rupa u centru naše galaksije Mliječne staze nije tako neaktivna kao što se mislilo, pokazuje novo istraživanje. Izgleda da se usnuli div prije otprilike 200 godina probudio i proždro neke obližnje kozmičke objekte prije nego što je ponovo utonuo u san.

Naime, NASA-in svemirski opservatorij IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) uočio je rendgenski odjek ovog snažnog oživljavanja aktivnosti. Supermasivna crna rupa Strijelac A* (Sgr A*) četiri je miliona puta masivnija od Sunca. Nalazi se u centru Mliječnog puta, a od nas je udaljena 27.000 svjetlosnih godina.

"To bismo mogli usporediti s medvjedom koji padne u zimski san"

Sgr A* se uvijek smatrao neaktivnom crnom rupom, rekao je astrofizičar Frederik Marin (Frederic) iz francuskog Astronomskog opservatorija Strasbourg. Naime, većina supermasivnih crnih rupa koje čuče u srcu svojih galaksija "uspava" se nakon što progutaju svu okolnu materiju.

- To bismo mogli usporediti s medvjedom koji padne u zimski san nakon što se dobro najede - kazao je Marin za AFP. No međunarodni tim stručnjaka je otkrio kako se Sgr A* krajem 19. stoljeća probudio i konzumirao sav plin i prašinu koji su mu se našli nadohvat ruke. Radilo se o poduljem obroku - crna rupa se hranila ovom gozbom nekoliko mjeseci do godinu dana, prije nego što je ponovo zapala u "zimski san".

Milion puta svjetlija

- Kada je crna rupa bila aktivna, bila je barem milion puta svjetlija nego što je danas - rekao je Marin. Naučnici su mogli opaziti ovaj prekid sna jer su obližnji galaktički molekularni oblaci počeli emitirati mnogo više rendgenskog zračenja.

Ova navala rendgenske svjetlosti bila je iznimno jaka. Kao da je krijesnica skrivena u šumi odjednom zasjala poput Sunca, saopćio je francuski Nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS).

Astronomi su putem IXPE-a pratili to rendgensko svjetlo i otkrili da zapravo dolazi iz smjera Sgr A*. Još uvijek nije poznato šta je tačno probudilo Sgr A*. Jesu li joj neka zvijezda ili oblak plina i prašine prišli preblizu?

Naučnici se nadaju da će daljnja promatranja iz opservatorija IXPE pomoći da bolje razumijemo što se u ovom slučaju tačno dogodilo, a možda i pripomognu pri rješavanju misterija podrijetla supermasivnih crnih rupa, koje je i dalje obavijeno velom tajne.

Istraživanje X-ray polarization evidence for a 200-year-old flare of Sgr A* objavljeno je u časopisu Nature.