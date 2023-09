Nova teorija NLO stručnjaka: Vanzemaljci nas kontroliraju kroz različite religije u kompjuterskoj simulaciji

Istražujući intrigantnu ideju o postojanju ljudi u kompjuterskoj simulaciji koju kontroliraju vanzemaljci, stručnjaci razmišljaju o dubokom utjecaju toga na religiju, upuštajući se u pitanja programiranih vjerovanja i neotkrivenih misterija u drevnim tekstovima.



Stručne rasprave

U nedavnim stručnim raspravama pojavila se ideja da bi ljudi mogli postojati unutar kompjuterski generiranog svemira kojim upravljaju vanzemaljska bića, što je potaknulo nagađanja o porijeklu religijske raznolikosti na Zemlji. Nik Pop (Nick Pope), bivši voditelj NLO programa britanske vlade iz 90-ih, sugerira da bi ta teorija simulacije mogla objasniti različita vjerovanja koja postoje na našoj planeti.

Prema Popu, inteligencija koja nadzire našu stvarnost možda je dodijelila različite kreatore različitim aspektima našeg svijeta, što potencijalno može rezultirati programskim greškama koje vode do suprotnih ideologija. Uporedio je to s više bogova koji oblikuju svemir na različite načine. U kosmologiji se često čini da postoji nepovezanost između teorije i promatranja, primijetio je Pop.

Snimljen dokumentarac

Taj se koncept istražuje u dokumentarcu ''Bog protiv vanzemaljaca'', koji prikazuje Popa i druge NLO stručnjake. Film istražuje mogućnost da je naše postojanje simulacija koju su osmislili i kontrolirali vanzemaljci u nepoznate svrhe. Pop razmišlja o dubokom utjecaju otvorenog kontakta s vanzemaljcima na ljudsko društvo, posebno u području religije, koji bi se mogao drastično promijeniti.

Pop postavlja i intrigantna pitanja. Šta ako napredne civilizacije vjeru gledaju kao primitivno praznovjerje? Što ako imaju dominantnu religiju koju mi doživljavamo kao apsurdnu, a vanzemaljci ipak dolaze kao revni misionari, pita. Pop, također, razmišlja je li religija programirani aspekt naše simulirane stvarnosti ili je nastala spontano.

Potencijalni izazovi

Pop naglašava potencijalne izazove koji bi se mogli pojaviti u vezi s vjerskim uvjerenjima kada ljudi stupe u kontakt s vanzemaljskim bićima, upoređujući to s problemima u vezi s umjetnom inteligencijom i osjećajem. On naglašava poteškoću razaznavanja pravog osjećaja kada je savršena mimikrija moguća, upoređujući to s nerazlikovanjem između tog šta je biti Bog i oponašati ga, piše Zimo.