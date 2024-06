On je obilježio svemirska istraživanja sa poznatom fotografijom "dizanje Zemlje" tokom misije Apolo 8, prve u orbiti oko Mjeseca.

Na toj slici iz 1968. godine, nastaloj na Božić, plava planeta se izdvaja iz mraka, sa površinom Mjeseca u prvom planu.

- On je podario čovječanstvu jedan od najdragocjenijih poklona koje astronaut može da da. Putovao je do ivice Mjeseca i svima pomogao da vidimo nešto drugo, nas same. Nedostajat će nam - poručio je upravnik NASA-e Bil Nelson.

Podsjetimo, čuvena misija Apolo 8 poletjela je u decembru 1968. godine, a u njoj su bili Anders i još dvojica astronauta Fank Borman i Džejms Lovel.