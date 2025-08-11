Preminuo astronaut Džejms Lovel, heroj misije Apolo 13

Džejms Lovel, komandant Apola 13, zahvaljujući kojem se nesupjela misija na Mjesec pretvorila u trijumf inžinjerstva u hodu, preminuo je u 98. godini u Lejk Forestu, Ilinois, saopštila je NASA.

- Džimov karakter i nepokolebljiva hrabrost pomogli su našoj naciji da stigne do Mjeseca i pretvorili potencijalnu tragediju u uspjeh iz kojeg smo mnogo naučili. Žalimo zbog njegove smrti i slavimo njegova postignuća - saopštila je NASA.

Lovel je bio među astronautima NASA-e koji su najviše putovali u svemir u prvoj deceniji postojanja te agencije. To je učinio četiri puta — u misijama Džemini 7, Džemini 12, Apolo 8 i Apolo 13.

Posada Apola 8 iz 1968. godine koju su činili Lovel, Frenk Borman i Vilijam Anders, bila je prva koja je napustila Zemljinu orbitu i prva koja je otišla do Mjeseca i obletjela ga.

Nisu mogli da slete, ali su pozicionirali SAD ispred Sovjeta u svemirskoj trci. Napravili su i legendarnu fotografiju Zemlje viđene kako izranja iza Mjeseca.

Ali velika spasilačka misija je tek trebalo da uslijedi. To se desilo tokom mučnog leta Apola 13 u aprilu 1970. godine.

Lovel je trebalo da bude peti čovjek koji je hodao po Mjesecu, ali servisni modul Apola 13, koji je nosio Lovela i još dvojicu ljudi, doživio je iznenadnu eksploziju rezervoara sa kiseonikom dok je letio ka Mjesecu.

Astronauti su jedva preživjeli, provevši četiri hladna dana u skučenom lunarnom modulu koji im je služio kao čamac za spasavanje.

Lovel, penzionisani kapetan mornarice poznat po mirnom držanju, rekao je istoričaru NASA-e da ga je susret sa smrću zaista pogodio.

- Više se ne brinem kad naiđu krize. Kad god ima problem, kažem: 'Mogao sam da odem sa ovog svijeta još 1970. I dalje sam ovdje. Još dišem.' Dakle, krize me ne brinu - rekao je 1999. godine.

A oživljavanje priče o misiji u popularnom filmu iz 1995. godine "Apolo 13" donijelo je Lovelu, Fredu Hejzu i Džeku Svigertu ponovnu slavu — djelimično zahvaljujući Lovelovom filmskom liku u tumačenju Toma Henksa koji je kazao "Hjustone, imamo problem", iako ta fraza u stvarnosti nije glasila baš tako.