Mask upozorava: Bez ovoga Tesla ima ozbiljan problem

Izvršni direktor kompanije Tesla Ilon Mask (Elon Musk) izjavio je da će ta kompanija u narednim godinama biti primorana samostalno proizvoditi čipove kako bi osigurala dovoljne kapacitete za razvoj umjetne inteligencije, autonomne vožnje i robotike.

Prema njegovim riječima, Tesla će morati izgraditi vlastitu fabriku poluprovodnika, takozvanu TeraFab, što predstavlja višemilijardni, odnosno višemilijarderski projekat.

Govoreći tokom razgovora s investitorima, Mask je naveo da kompanija želi unaprijed ukloniti potencijalna ograničenja koja bi se mogla pojaviti za tri ili četiri godine. Nova fabrika bi, kako je pojasnio, obuhvatala proizvodnju logičkih čipova, memorije, kao i njihovo pakovanje, a bila bi smještena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tesla se trenutno oslanja na vanjske dobavljače, među kojima su TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Samsung Electronics i Micron Technology. Ipak, Mask smatra da postojeći kapaciteti tih kompanija neće biti dovoljni za nivo potražnje koji Tesla očekuje u budućnosti.

Posebno je istakao da su geopolitički rizici često potcijenjeni te da bi mogli postati presudan faktor u snabdijevanju naprednim čipovima. Veliki dio globalne proizvodnje najsavremenijih poluprovodnika danas zavisi od Tajvana, što dodatno povećava zabrinutost velikih tehnoloških kompanija.

Mask je više puta naglasio da Tesla, po tom pitanju, ima samo dvije opcije – ili će se suočiti s ozbiljnim nedostatkom čipova, ili će biti primorana sama izgraditi vlastitu fabriku.

Izgradnja pogona za proizvodnju poluprovodnika smatra se izuzetno složenim i skupim poduhvatom. Takvi projekti zahtijevaju desetine milijardi dolara ulaganja, dugogodišnje pripreme i nabavku veoma kompleksne opreme, među kojom ključnu ulogu imaju sistemi za litografiju koje proizvodi evropska kompanija ASML (ASML Holding).

Ipak, ovaj plan uklapa se u Maskovu dugogodišnju strategiju vertikalne integracije, prema kojoj njegove kompanije nastoje zadržati kontrolu nad ključnim tehnologijama unutar vlastitog sistema.