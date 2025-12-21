Mask postao prva osoba ikada s bogatstvom većim od 700 milijardi dolara

Samo četiri dana nakon što je postao prva osoba u historiji s bogatstvom većim od 600 milijardi dolara, Ilon Mask (Elon Musk) je u petak probio još jednu historijsku granicu i postao prvi čovjek čija se imovina procjenjuje na više od 700 milijardi dolara.

Do naglog rasta njegovog bogatstva došlo je nakon odluke Vrhovnog suda američke savezne države Delaware, koji je poništio raniju presudu nižeg suda kojom su bile ukinute Maskove dionice Tesle vrijedne 139 milijardi dolara.

Prema procjenama magazina Forbes, Maskovo ukupno bogatstvo sada iznosi rekordnih 749 milijardi dolara, nakon što je uspješno uložio žalbu na raniju odluku. Forbes je od januara 2024. godine umanjivao vrijednost spornih Teslinih dioničkih opcija za 50 posto, jer je Sud za privredne sporove u Delawareu tada presudio da je postupak njihove dodjele 2018. godine bio nepravičan, s obzirom na Maskovo dominantno prisustvo u upravnom odboru Tesle.