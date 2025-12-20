Vrhovni sud Delavera odobrio Ilonu Masku Teslin paket dionica vrijedan 139 milijardi dolara

Vrhovni sud američke savezne države Delaver (Delaware) donio je presudu prema kojoj će Ilon Mask (Elon Musk), izvršni direktor kompanije Tesla, ipak dobiti Tesline dionice čija je ukupna vrijednost procijenjena na 139 milijardi dolara.

Ova odluka uslijedila je nakon što je niži sud u dva navrata blokirao dodjelu tog paketa dionica.

Radi se o ukupno 303 miliona dionica, a Vrhovni sud je zaključio da je niža sudska instanca pogrešno postupila. Sud je naveo da bi uskraćivanje ove naknade bilo nepravedno prema Masku, imajući u vidu vrijeme, trud i angažman koji je tokom šest godina uložio u kompaniju. Još 2018. godine dioničari Tesle izglasali su dodjelu dionica vrijednih desetine milijardi dolara, ali su niži sudovi onemogućavali realizaciju te odluke.

Prema podacima američke poslovne medijske kuće Bloomberg, Mask je s procijenjenim bogatstvom od 644 milijarde dolara trenutno najbogatija osoba na svijetu. Značajan dio tog bogatstva vezan je za Teslu, s obzirom na to da posjeduje 413 miliona dionica ove kompanije. Njihova zaključna tržišna vrijednost jučer je iznosila 199 milijardi dolara, dok su cijene Teslinih dionica dostigle rekordne nivoe.

Nedavno je uprava Tesle odobrila i novi paket naknade u dionicama za Maska, koji bi, prema procjenama, mogao dostići vrijednost i do hiljadu milijardi dolara, ukoliko tržišna vrijednost dionica poraste u skladu s očekivanjima kompanije i samog Maska.

Tesla je samo jedna od kompanija u kojima Mask ima vlasnički udio. On je i većinski vlasnik svemirske kompanije SpaceX, koju planira izlistati na berzi tokom naredne godine. Očekuje se da bi taj potez mogao dodatno povećati njegovo ukupno bogatstvo, prenosi CNN.