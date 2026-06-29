Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIGITALNA ZAMKA

EU upozorava na opasnu mrežu droga

Kriminalne grupe sve češće vrbuju mlade putem interneta, dok proizvodnja kokaina ostavlja ozbiljne posljedice po okoliš

Kriminalne mreže sve češće koriste internet za vrbovanje mladih u trgovinu drogom. Facebook

I. Š.

29.6.2026

Agencija Evropske unije za droge (EUDA) objavila je dvije nove analize koje upozoravaju na sve ozbiljnije posljedice tržišta droga po društvo i okoliš. U izvještajima se navodi da kriminalne grupe sve češće koriste društvene mreže, aplikacije za dopisivanje i gejming platforme kako bi vrbovale mlade, iskorištavajući njihovu ranjivost i osjećaj pripadnosti.

Drugi izvještaj upozorava da proizvodnja i krijumčarenje kokaina ne ugrožavaju samo sigurnost već i prirodu. Krčenje šuma, zagađenje tla i voda te korištenje opasnih hemikalija ostavljaju dugoročne posljedice na okoliš. EUDA poziva na jačanje preventivnih programa, međunarodne saradnje i efikasnije mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.

# DROGA
# MREŽE
# EU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.