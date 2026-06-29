EU upozorava na opasnu mrežu droga

Agencija Evropske unije za droge (EUDA) objavila je dvije nove analize koje upozoravaju na sve ozbiljnije posljedice tržišta droga po društvo i okoliš. U izvještajima se navodi da kriminalne grupe sve češće koriste društvene mreže, aplikacije za dopisivanje i gejming platforme kako bi vrbovale mlade, iskorištavajući njihovu ranjivost i osjećaj pripadnosti.

Drugi izvještaj upozorava da proizvodnja i krijumčarenje kokaina ne ugrožavaju samo sigurnost već i prirodu. Krčenje šuma, zagađenje tla i voda te korištenje opasnih hemikalija ostavljaju dugoročne posljedice na okoliš. EUDA poziva na jačanje preventivnih programa, međunarodne saradnje i efikasnije mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.