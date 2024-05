Šveđanin vozio Teslu i zaspao: Probudio se nakon 40 kilometara

Scene o kojima se najčešće govori u Americi stigle su i na evopske saobraćajnice.

Švedska policija trebala je punih 40 kilometara kako bi probudila vozača koji je zaspao za volanom Tesle. Neimenovanog vozača Modela X uočio je drugi vozač Tesle kojem je bilo sumnjivo vidjeti jureći Teslin automobil u lijevoj pretjecajnoj traci, bez uključenog pokazivača smjera i vozila koje bi pretjecao.

Kad ga je sustigao, vidio je da je za upravljačem vozač u besvjesnom stanju. Pozvao je policiju, a patrola je stigla u rekordnom roku. Međutim, policajci nisu znali kako bi probudili vozača. Nisu uspjeli izgurati ili usmjeriti automobil, no na koncu vozač se sam probudio. Toliko se preplašio da je naglo trgnuo upravljačem i umalo udario policijski vozilo, prenosi Vigibalare.

Na sreću nije došlo do nesreće, a Teslin vozač je naknadno pojasnio da ga je umor shrvao: “Izuzetno me je sram, to je bilo zbog iscrpljenosti”, rekao je policiji tokom ispitivanja. "Imao sam Teslu s Autopilotom što mi je vožnju učinilo vrlo udobnom."

Muškarac je optužen i osuđen za nesavjesnu vožnju. Rekao je da noć prije nije spavao i da je bio pod stresom jer je morao dostaviti auto na posao.

Podsjetimo, korištenje Autopilota zahtijeva prisebnog vozača koji mora nadzirati saobraćaj i imati ruke na upravljaču. Bilo kakvo korištenje utega se strogo zabranjuje.