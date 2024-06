Tiktokeri tužili Bijelu kuću: Žele blokirati zakon kojim se zabranjuje popularna aplikacija

Apelacioni sud SAD odredio je ubrzani raspored za razmatranje pokušaja pravnog osporavanja novog američkog zakona kojim je kineskoj kompaniji ByteDance nalaže da proda svoj biznis, odnosno poslovanje aplikacije TikTok, u SAD do 19. januara 2025. godine ili da se suoči sa potpunom zabranom rada.

170 miliona Amerikanaca

Nakon što su se TikTok, ByteDance i grupa kreatora sadržaja na toj društvenoj mreži, ranije ovoga mjeseca, pridružili zahtjevu Ministarstva pravde za brzo zakazivanje rasporeda za razmatranje zakona, Apelacioni sud Distrikta Kolumbija je naredio da se usmena izlaganja prigovora na donijeti zakon održe u septembru.

Grupa tiktokera je 14. maja podnijela tužbu s namjerom da blokira izvršenje zakona koji bi mogao da dovede od zabrane aplikacije, koju u SAD koristi 170 miliona Amerikanaca, nakon što su TikTok i ByteDance podnijeli sličnu tužbu. Oni tvrde da zakon "ima veliki utjecaj na život Amerikanaca", navodi Reuters.

Kreatori, TikTok i ByteDance, prema rasporedu, moraju da dostave pravne podneske do 20. juna, a Ministarstvo pravde do 26. jula, a podneske za odgovore do 15. avgusta.

Bajden potpisao

U TikToku vjeruju da, uz ubrzani raspored, ovaj pravni izazov može da se riješi bez potrebe da se traži hitna preliminarna zabrana. TikTok i Ministarstvo pravde su zatražili donošenje odluke do 6. decembra, kako bi mogli da od Vrhovnog suda zatraže preispitivanje odluke ukoliko to bude potrebno.

Zakon, koji je američki predsjednik Bajden potpisao 24. aprila, kompaniji ByteDance ostavlja rok do 19. januara 2025. da proda TikTok u SAD ili da se suoči s njegovom zabranom. Bijela kuća želi da onemogući kinesko vlasništvo nad aplikacijom u SAD, iz "razloga nacionalne sigurnosti", odnosno zabrinutosti zbog navodnog mogućeg pristupa podacima američkih korisnika TikToka od kineskih vlasti.