Humoristična serija Srđana Vuletića: "Tender" predstavljen u Cineplexxu

U Cineplexxu večeras se pretpremijerno prikazuju dvije epizode humoristične bh. serije "Tender" čiji je kreator i scenarista Srđan Vuletić.

Ostvarenje je rađeno u okviru BHContentLab platforme, projekta BH Telecoma, a od preksinoć dostupno je i na Televiziji Crne Gore čime je postala prva serija iz spomenutog projekta koja je prešla granice naše države.

Pretpremijeri je prisustvovala i glumačka ekipa među kojima su glumci i glumice Tarik Džinić, Igor Skvarica, Nadin Mičić, Robert Krajinović, Aida Bukva, Anja Kraljević...

Zaokret recentne produkcije sitkoma

Program je vodila Maja Miralem.

- U trenutku kada sam, zajedno s produkcijom Fist, ponudio ovaj projekt BH Telecomu, ključno što sam im rekao je da je serija "Tender" otklon ili zaokret od cjelokupne recentne produkcije sitkoma u regiji.

Taj otklon se najbolje očituje kroz činjenicu da je to jedna serija koja odlazi od standardne porodične serije, bavi se savremenim modernim ljudima u temama koje pripadaju nama danas, a to je višak samopouzdanja kao i manjak, manjak emotivnog života, socijalne inteligencije i sve ostale teme koje se vežu za dinamiku grupe s obzirom na to da se sama radnja serije dešava u fiktivnoj agenciji za Zajedničke državne nabavke - kazao je Vuletić.

Dodai je da već taj niz upućuje na izraz koji najbolje otvara te teme, a koji mi ovdje zovemo humorom ofiranja ili transfera blama.

Uočljiv vizuelni identitet

- Htjeli smo da napravimo taj otklon na bukvalno svim nivoima. Istakao bih dva nivoa koja su najočitija.

Prvi je da je ovo serija u kojoj nema vulgarnosti i psovki, takozvanog ponižavajućeg humora, jer i ja i tim s kojim sam razvijao projekat smo smatrali da je to lak način za dobiti prizemni humor. Nekako je previše populistički.

Pokušali smo napraviti likove koji su trodimenzionalni, koji su u stanju da artikulišu svoje probleme, samo nisu u stanju da ih riješe. Drugi nivo je ogroman broj novih, mladih, svježih lica. U cijeloj seriji ne postoje glumci čijih smo se radova zasitili. Mi njih cijenimo, ali mislili smo da nam ne trebaju - rekao je Vuletić.

Istakao je da će vizuelni identitet biti vrlo uočljiv.

- Mislim da se kod nas prvi put cijela serija radi s više kamera što je jako teže i zahtjevnije za sam proces rada i tehnologije. Gledaoci će reći svoje - naglasio je Vuletić.

"Tender" je prikazan i za novogodišnju noć, a Vuletić ističe da su dobili mnoštvo pozitivnih, ohrabrujućih komentara.

- Ponosni smo što je već počela s prikazivanjem u Crnoj Gori.

- Imamo spremnih 30 epizoda za drugu sezonu. Pregovaramo s BH Telecomom i vjerujemo da će željeti da nastavimo saradnju. Nadam se da će ova godina proteći u snimanju tih 30 epizoda - zaključio je Vuletić.

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman rekao je da je zadovoljstvo što kroz platformu BHContentLab najave projekte, a onda se desi njihova promocija.

- To je najveća domaća platforma za produkciju audiovizuelnih sadržaja. Potpuno smo sigurni da će u domove svih korisnika usluga Moja TV, ali i svih građana BiH ova serija donijeti puno humora. Želim se zahvaliti gospodinu Srđanu Vuletiću i cijelom timu, Fist produkciji, fenomenalnim mladim glumcima koji su kroz ovu seriju, siguran sam, humor prikazali na malo drugačiji način - kazao je Kahriman.

Sedam projekata

Dodao je da se trenutno snimaju dvije igrane serije "Princ iz L.A." i ""Znam kako dišeš".

- Važno je istaći da kompanija BH Telecom kao lider na telekomunikacijskom tržištu kroz svoju strategiju i ciljeve širenja i tržišnu diverzifikaciju, ulaganje u ovu vrstu sadržaja smo ocijenili iznimno značajnim.

Osim ovih 7 projekata, odabrali smo novih 7 po kontinuiranom javnom pozivu koji je u toku. Šta to znači za bh. kinematografiju, glumce, filmske radnike najbolje da oni kažu. Siguran sam da će za korisnike usluge Moja TV značiti puno jer im obezbjeđujemo ekskluzivan, vrlo kvalitetan sadržaj.

Naše ambicije su i saradnja sa velikim globalnim platformama. Siguran sam da to nije nedostižno - istakao je Kahriman.

Osim Vuletića scenarij potpisuju i Edin Krehić i Mirza Hodžić, dok su reditelji Neven Samardžić, Amra Mehić i Alen Šimić.