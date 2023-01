Tom Henks za "Dnevni avaz": Protiv vremena se ne možete boriti

- On je takav od četvrtog sata otkako se rodio. Njegov svijet je binarni. Svijet funkcionira na jedan i samo jedan način, a to je prema pravilima, a pravila svako može pročitati i slijediti – rekao je Tom Henks i dodao:

Priča je to o Otu (Otto), čangrizavom čovjeku koji više ne vidi svrhu u svom životu nakon gubitka supruge. Oto je spreman sve to okončati, ali njegovi planovi se mijenjaju kada se živahna mlada porodica useli u susjedstvo. Oto upoznaje ravnu sebi Marisol, ona ga izaziva da život gleda drugačije, što dovodi do nevjerovatnog prijateljstva koje okreće njegov svijet.

- Znao je da ga je Sonja učinila drugačijim. Znao je da je njegov život nesumnjivo ispunjeniji. Znao je da ima pristup potpuno drugačijem načinu razmišljanja, pričanju, jedenju... I znao je da nikada ne bi imao tu radoznalost da nije upoznao izuzetnu ljubav svog života. Nije imao tu otvorenost sve dok se nije oženio nekim ko je bio otvoren. Nije imao empatiju sve dok nije upoznao nekoga ko ga je naučio kako je lako osjetiti empatiju prema nekome. A kada je otišla, mislio je da mu se to više nikada neće vratiti. I u ranom dijelu filma, on zapravo pokušava ubrzati vrijeme. Ali vrijeme se brine samo za sebe. Ne možete se boriti protiv toga. Živi još jedan dan, koji prelazi iz lošeg u bolji dan – rekao je Henks.

- To je način na koji on pronalazi svoj mir. Marisol je ista vrsta agenta za promjene kao i Sonja, dobronamjerna i dobra za Ota, iako se on kroz to vuče udarajući nogama i vrišteći. Taman kada je pomislio da je završio s jednom takvom vrstom gluposti – prokleta jedva stvar za drugom, kakva je svijet - ovi ljudi ulaze u njegov život i on se s njima miri, pronalazi mir. I sada on ima šugavu mačku koja spava na njegovom krevetu, ali ima nekoga s kim može razgovarati ujutro - nešto za što nije znao da mu nedostaje - čak i ako je to samo mačka. Prepoznaje dobrotu života i ima dovoljno sreće da naiđe na nju. Sa Sonjom mu se desilo upravo to – zaključio je Henks.

- To je posljednja stvar za koju očekuje da će biti veliki katalizator do kraja njegovih dana. Ono što ispunjava prazninu u našim životima smo jedni drugima, kako mi sami, tako i naši susjedi. Čak i ako se ne volite, čak i ako imate velike kulturološke razlike, religiju, naslijeđe ili politiku, prije ili kasnije, njima će biti potrebna vaša pomoć, a vama njihova. Ako ne znate kako da odzračite svoje radijatore, kome ćete se obratiti? Uvijek kada tornada udare, koja je prva stvar koja se desi? Pa komšije izlaze s motornim testerama i U-Haulovima. „Čovjek zvan Otto“ iznosi tu ideju, to je film o zajednici i film o porodici – smatra Henks.

Uprkos činjenici da je takav kakav jeste, upravo to vrijeme, o kojem Henks govori, pobrinulo se da Ota uvede u bolji period, i to pojavom novih komšija.

"Koga bolje pitati za savjet nego svog starog"



Ono što ovaj film čini još zanimljivijim jeste činjenica da prikazuje mladalačku ljubav Ota i Sonje. A ko je bolji od Henksovog sina da ga igra u mlađim danima. Uloga mladog Ota povjerena je Trumanu Henksu.

A reditelju Marku Forsteru (Marc) bilo je jako mučno odgovoriti na pitanje ko će igrati mladog Ota. Svjestan da je često problem u filmovima, koji sadrže flešbekove u prošlost, mlada verzija određenog lika, koja često zaista ne izgleda ili se ne ponaša isto kao stariji glumac.

Osim Trumana, Henks ima i sinove Kolina (Colin) i Četa (Chet), koji jesu glumci, ali su bili prestari za tu ulogu. A Truman je bio taj koji najviše liči na Toma, ali nije glumac. Forster je insistirao na tome da ga upozna.

- Bila je to jedinstvena prilika. Mislim, ja sam u Local 600, sindikatu kamera, a Mark me je izvukao iz svijeta kamera i stavio me na drugu stranu. Kada sam odlučivao da li da to uradim, zamolio sam nekoliko prijatelja za savjet, i oni su imali koristan način da o tome razmisle - izvođenje uloge bi pomoglo u donošenju odluka i mom snimanju. Znao bih kako je biti s druge strane kamere. S obzirom na to da je ovo umjetnička forma koja je vrlo saradnička, prosvjetljujuće je biti glumac i vidjeti kako je to iz prve ruke. Osim toga, ako je glumcu amateru trebao savjet, kome je bolje otići nego svom starom? Otac bi pričao sa mnom o različitim načinima stajanja i hodanja. Određeni maniri, kao što je ovo što ukazuje na to da je inkorporirao lik, kako bismo mogli stvoriti kontinuitet – rekao nam je Truman Henks.

"Henks je ikona"

Reditelj filma „Čovjek zvan Otto“ Mark Forster nam je kazao:

- Tom Henks je briljantan glumac. On je ikona. Izvanredan je. Svaku ulogu koju igra, vjerujete u nju, jer ima nevjerovatno srce tako da se možete povezati s njim. On dolazi iz komedije i vrlo je dobar u fizičkoj komediji, briljantno je kako se kreće i njegov tajming - ali istovremeno je izvanredan kao dramski glumac. U ovoj ulozi on spaja ova dva skupa vještina, i to Otta čini jedinstvenim. Osjećaš ga, smiješ mu se, smiješ se s njim i plačeš zbog onoga kroz šta prolazi.