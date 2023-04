Glumac Stefan Kapičić i njegova supruga čekaju drugo dijete

View this post on Instagram

Podsjetimo, Stefan i Ivana su zajedno već deset godina, ljubav su krunisali brakom 2017. godine, i tri godine kasnije su dobili prvo dijete, sina Ivana. Sada će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana, kojeg brat željno iščekuje.

Bračnom paru je glavna baza u Los Anđelesu, gdje Stefan gradi karijeru u holivudskim projektima. Glumio je u filmu "Deadpool", "Deadpool" i "Deadpool 2", seriji "Better Call Saul", a naljeto ćemo imati priliku da ga vidimo i u filmu "The Last Voyage of Demeter", u produkciji Stivena Spilberga, gdje tumači jednu od glavnih uloga.

Osim Amerike, borave i u Zagrebu, i u Beogradu, gdje je Stefan prošle godine snimao "Južni vetar: Na granici".