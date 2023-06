"Avazov" ekskluzivni intervju sa oskarovkom Dženifer Lorens: Ja sam cura za sve!

Otkrila je i kako je, ustvari, započeo projekt “Cura za sve”. Dovoljan je bio njen razgovor s prijateljem Džinom Stupintskijem (Gene Stupintsky), koji je pisac i reditelj, o tome kako bi voljeli raditi zajedno. On je i jedan od scenarista za “The Office” kao i pisac i reditelj hit komedije “Good Boys”. A u tom trenutku tražio je svoj sljedeći projekt. Lorens ga je tokom večere upitala na čemu radi, a on je s njom podijelio, kako kaže, svoju inspiraciju - post iz stvarnog života na “Craigslistu” koji su pronašli producenti Mark Provisiero (Marc Provissiero) i Naomi Odenkirk. Neki previše zaštitnički nastrojeni roditelj je, zapravo, postavio oglas tražeći mladu ženu za svog stidljivog, neiskusnog sina, kako bi ga zavela - ne samo da mu bude prva, već i da ga samopouzdano transformira od srednjoškolskog štrebera u cool studenta. Oglas je sugerirao da će roditelj odlično platiti za dobro obavljen posao.

- Potpuno drugačiji žanr, sa zabavnim scenama i smiješnim dijalozima koji su me uzbuđivali! Snimati ovaj film, uz briljantnu i urnebesnu glumačku ekipu, bilo je tako zabavno. Raditi ovakvu komediju bilo je van moje komfort zone, ali nisam se osjećala neugodno. Bilo mi je sjajno - istakla je oskarovka, koja u ovom ostvarenju nije samo glavna glumačka zvijezda već je i producentica.

Ona sada obilježava povratak na velika platna i to s humorističnim filmom koji je dobio oznaku R (restricted) zbog scena neprikladnih za mađe gledaoce, poput oni seksualnih, ali i zbog psovki i konzumacije droge.

U ulozi Medi (Maddie) u ostvarenju “Cura za sve” (No Hard Feelings) publika u Bosni i Hercegovini moći će je gledati u kinima od 21. juna, zahvaljujući “C2 filmu”, zvaničnom zastupniku studija “Sony” za našu državu. “Dnevni avaz”, ususret bh. ali i svjetskoj premijeri, donosi ekskluzivni intervju ove sjajne glumice.

No sada, ova zanosna plavuša, koja će sredinom avgusta proslaviti 33. rođendan, na velikim platnima pojavit će se u do sada neviđenom izdanju i za nju nepoznatom žanru – komediji.

- To me je dodatno nasmijalo, jer smo pili martini. Rekla sam: “Šta god da napišeš, rado bih to pročitala”. I onda sam pročitala najsmješniji scenarij ikada – rekla je Lorens.

Imajući upravo u vidu zanosnu Lorens, Stupnitski i još jedan scenarista Džon Filips (John Phillips) napisali su lik Medi, koja se, u “Cura za sve”, javlja na sličan oglas.

Bila je prinuđena kako bi zaradila, jer je na korak da sve izgubi.

- Bila sam uzbuđena što ću igrati Medi. Ona je duhovita, dobrodušna, zabavna, smjela, duhovita dama, ali je i očajna. Ona očajnički želi spasiti majčin dom, ali porezi rastu, a mještanima je sve teže održavati dnevnice – istakla je Lorens.

Kada je vidjela oglas Persijevih (Percy), shvatila je da joj se ukazala prilika da njene finansijske poteškoće dostignu prijelomnu tačku. I od tada, Medi ima jedno ljeto da natjera bolno hladnog 19-godišnjaka, kojeg utjelovljuje Endru Bart Feldman (Andrew Barth Feldman), da izađe iz svoje ljušture - ili će izgubiti sve što joj je važno.

- Pokušava da zadrži svoju kuću, koja je bila kuća njene pokojne majke. Ona je toliko sigurna da je zadržavanje kuće jedini način da zadrži i svoju majku – objasnila je Lorens.

Priznala je i da se ekipa plašila kako će pronaći odgovarajućeg glumca da utjelovi Persija. Zbog čega su filmski stvaraoci proveli opsežan proces odabira, ali jedan kandidat se stalno penjao na vrh – Endru Bart Fldman.

- Kada je Endru ušao, svi smo odmah znali da je on taj. Znali smo da će pronalaženja Persija ili napraviti ili slomiti ovaj film. Da nismo pronašli pravu osobu koja će igrati Persija, odložili bismo “olovke”. A onda je ušao Endru. Htjela sam juriti ga ulicom da bih mu rekla, ali su mi rekli da to ne mogu učiniti – ispričala je Lorens.

Ponosna sam

Prokomentirala je i činjenicu da je i producentica “Cure za sve”.

- Voljela bih da mogu reći da sam imala sjajne ideje za ovaj film i da smo Džin i ja imali duge razgovore o tome… Ali sve je bilo u scenariju, željela sam snimiti ovaj film i jako sam ponosna što sam mogla biti i producent. Svakog dana na setu Džin je iznova dokazivao da mu nisam ja bila potrebna kako bih mu govorila šta da radi – istakla je oskarovka.

Kazala je i kako nije bilo mnogo improvizacije, jer je scenarij sam od sebe bio jako smiješan.

- Ustvari, Džin je improvozirao, a ja sam samo bila njegov avatar. Nije bilo scena zbog kojih sam se osjećala nervoznom – zaključila je Lorens.

Mračne godine

- Jako sam sretna što smo napravili film poput ovoga. Ovakva ostvarenja ja volim gledati u kinima i jako su rijetki. Scenariji poput ovog ne pišu se veoma često. Htjela sam snimiti komediju već duže od decenije, ali nisam imala priliku pročitati nešto poput ovoga scenarija. Ima srce i dva vrlo simpatična lika. Možda je Persi malo simpatičniji nego Medi. Pretpostavila sam da bi mnogo ljudi moglo se osjećati slično meni. Proteklih nekoliko godina bile su jako mračne i odlazak u kino i “smijati se do suza”… To bih ja izabrala kao način da provodim svoje vrijeme i osjećala sam da mnogo ljudi isto misli – rekla je Lorens.

Potrošeno vrijeme

- Jedna od najtežih stvari u vezi s pravljenjem ovog filma... Džin je bio glavni pisac “The Officea”, i svaki red bio je smiješniji od prethodnog. Potrošili smo toliko vremena smijući se, lomeći se dok nismo došli do onoga što želimo – kazala je Lorens o saradnji s rediteljem i scenaristom Stupintskijem.