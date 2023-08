Haris Pašović nakon spektakularne premijere u Italiji: Umjetnik je plaćen da govori istinu

Sve samo riječi hvale, i od publike i od kritike, dobio je Haris Pašović za predstavu „Marlena Ditrih – pet tačaka optužnice”, koja je premijerno izvedena na „Mittelfestu“ u Italiji. Reditelj nam je rekao da su ekipu i domaćini i tamošnja štampa odlično dočekali.



Odlučujuća odluka

- Radujemo se i jedva čekamo sarajevsku premijeru, koja će biti 6. septembra. Marlena Ditrih je poznata vašim starijim čitaocima jer je ona stvarno veliki mit i velika diva 20. vijeka. Mlađi je malo manje znaju, mada su oni koji vole starije filmove sigurno čuli za nju. Jedna je od najvećih filmskih glumica 20. vijeka. Međutim, značajna je i po tome što je donijela odlučujuću odluku u jednom presudnom trenutku... Bila je Njemica, radila u Holivudu i, kada ju je Hitler pozvao da dođe u Njemačku da tamo postane kraljica filma u Trećem rajhu, ona je odbila, riskirajući život. Umjesto toga, rekla je: „Ja ne želim da imam nikakve veze s nacistima“ i priključila se američkoj vojsci, gdje je kao zabavljač nastupala u pauzama između bitaka na frontu, a onda je s američkom vojskom i ušla u Berlin. Ona je žena koja je simbol morala u umjetnosti - istakao je Pašović u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Naslovnu ulogu igra proslavljena Mirjana Karanović, za koju Pašović smatra da može rame uz rame s Marlenom Ditrih.

- Imamo i danas takvih, Mirjana Karanović koja se prije 30 godina usprotivila Miloševiću i zbog toga je i do danas prozivaju i snosi posljedice. Međutim, ona je uvijek bila u svojoj ljudskoj dimenziji jednako velika kao i što je velika glumica - kazao nam je Pašović.

Naglasio je da su umjetnici plaćeni da govore istinu.

Borimo se

- Nas društvo treba, kao što treba ljekare koji su plaćeni da liječe ljude, sudije koji su plaćeni da donose pravdu, tako treba umjetnike koji su plaćeni da govore istinu o društvu, čak i kad ona nije najprijatnija. Neke stvari su tabu, a mi smo tu da s našom publikom komuniciramo istinu da bismo gradili jedno zdravo društvo - poručio je Pašović.

Na naše pitanje snosi li posljedice zbog te istine, reditelj odgovara:

- Evo me, tu sam, živ i zdrav. Isto tako i Mirjana. Radimo to što radimo, s jednakim angažmanom i bez obzira na to što smo na tom putu imali puno poteškoća, ona na svom, ja na svom, ali tu smo. Idemo dalje, pravimo nove korake i za ovu zemlju, nas, ovaj grad... Tu smo i borimo se.

Oni koji žele poremetiti mir

O dnevnopolitičkim prepucavanjima i skandaloznim izjavama u javnosti koje se tiču agresije na BiH Pašović nam je rekao da je sve to deklasirano.

- Došao sam iz Italije, prije toga sam bio u Nizozemskoj, Grčkoj... Svijet živi normalno, grade, kreiraju, razmjenjuju, samo kod nas se to vuče u blato. Šta mi sad da raspravljamo... Međunarodni sudovi su donijeli svoje presude, zločinci trunu u zatvorima, a mi ovdje sada treba da se osvrćemo na razne izjave? Ne možemo mi tu ništa, šta ćemo raditi? Mislim, ne može se ponoviti ono što se desilo, ali uvijek postoji opasnost od raznih sukoba, ne samo kod nas. Pogledajte šta se dešava u drugim zemljama. Uvijek postoje oni koji žele da poremete mir. Ma ko hoće da ratuje, ja ne znam nikoga, posebno od mladih! Ljudi hoće da žive svoje živote, prave porodice, putuju, zabavljaju se... Što bi sad neko išao i ratovao? Znate onu, ko hoće rat, dabogda mu u njegovoj kući bio - poručio je Pašović.