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DISKRETNO I GLAMUROZNO

Udala se čuvena Samanta iz serije "Seks i grad"

Nekoliko dana prije vjenčanja pojavili su se na dodjeli Britanskih modnih nagrada

Kim Cattrall i Russel Thomas. AP

A. P.

5.12.2025

Kim Katral (Cattrall) jučer je izgovorila sudbonosno da. 

Zvijezda serije "Seks i grad" udala se za tonskog inženjera Rasela Tomasa (Russell Thomas) na intimnoj ceremoniji u Londonu. Nekoliko dana prije vjenčanja pojavili su se na dodjeli Britanskih modnih nagrada.

Decentna proslava održana je u staroj gradskoj vijećnici, sa otprilike 12 gostiju.

Katral je nosila elegantan Dior komplet, koji je dizajnirala njena prijateljica Patriša Fild, rukavice Cornelie James i šešir krojen po mjeri, iz kuće Philip Treacy. Mladoženja je bio u Richard James odijelu.

Katral i Tomas prvi su se put sreli 2016. godine na BBC-u, kada se ona pojavila u jednoj epizodi emisije "Woman's Hour", a njihova se veza brzo razvila u značajno partnerstvo. Tokom godina, par je uglavnom držao svoju romansu podalje od javnosti i održavao odnos utemeljen na međusobnom poštovanju, zajedničkim interesima i predanosti privatnosti.

# VJENČANJE
# GLUMICA
# KIM CATRALL
# SEKS I GRAD
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