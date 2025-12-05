Udala se čuvena Samanta iz serije "Seks i grad"

Kim Katral (Cattrall) jučer je izgovorila sudbonosno da.
Zvijezda serije "Seks i grad" udala se za tonskog inženjera Rasela Tomasa (Russell Thomas) na intimnoj ceremoniji u Londonu. Nekoliko dana prije vjenčanja pojavili su se na dodjeli Britanskih modnih nagrada.
Decentna proslava održana je u staroj gradskoj vijećnici, sa otprilike 12 gostiju.
Katral je nosila elegantan Dior komplet, koji je dizajnirala njena prijateljica Patriša Fild, rukavice Cornelie James i šešir krojen po mjeri, iz kuće Philip Treacy. Mladoženja je bio u Richard James odijelu.
Katral i Tomas prvi su se put sreli 2016. godine na BBC-u, kada se ona pojavila u jednoj epizodi emisije "Woman's Hour", a njihova se veza brzo razvila u značajno partnerstvo. Tokom godina, par je uglavnom držao svoju romansu podalje od javnosti i održavao odnos utemeljen na međusobnom poštovanju, zajedničkim interesima i predanosti privatnosti.