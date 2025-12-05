Udala se čuvena Samanta iz serije "Seks i grad"

Kim Katral (Cattrall) jučer je izgovorila sudbonosno da. Zvijezda serije "Seks i grad" udala se za tonskog inženjera Rasela Tomasa (Russell Thomas) na intimnoj ceremoniji u Londonu. Nekoliko dana prije vjenčanja pojavili su se na dodjeli Britanskih modnih nagrada.

Decentna proslava održana je u staroj gradskoj vijećnici, sa otprilike 12 gostiju. Katral je nosila elegantan Dior komplet, koji je dizajnirala njena prijateljica Patriša Fild, rukavice Cornelie James i šešir krojen po mjeri, iz kuće Philip Treacy. Mladoženja je bio u Richard James odijelu.