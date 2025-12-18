40 godina karijere: Haris Džinović u Puli

Jedan od najcjenjenijih i najdugovječnijih glazbenika regionalne scene, Haris Džinović, održat će veliki koncert u pulskoj Areni u petak, 14. kolovoza 2026. godine. Publiku u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših antičkih amfiteatara očekuje večer ispunjena emocijama, bezvremenskim hitovima i vrhunskom interpretacijom po kojoj je Haris poznat već desetljećima a ulaznice će biti dostupne od petka, 19. prosinca na prodajnim mjestima Entrio i na entrio.hr.

Tokom karijere koja traje više od četiri desetljeća, Haris Džinović ostavio je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Njegove pjesme poput „Ostarit ću, neću znati“, „Muštuluk“, „I tebe sam sit kafano“, „Pariške kapije“ i mnoge druge postale su klasici koji povezuju generacije i redovito se pjevaju uglas na koncertima diljem regije.

Da se radi o vanserijskom glazbeniku pokazalo se već u samim počecima karijere kada je Haris ostvario nesumnjiv uspjeh interpretacijom i promocijom romske glazbe, a s grupom Sar e Roma se vrlo brzo svrstao u sam vrh popularnosti, uz veliku medijsku pozornost. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima snimanje jubilarne, 1000. verzije svjetskog hita „My Way“, na romskom jeziku pod nazivom „Kantar cigan“, na inicijativu Izabel Fore, supruge legendarnog francuskog skladatelja Claudea Françoisa i autora pjesme „My Way“.

Jedan od istaknutih trenutaka u njegovoj dugogodišnjoj karijeri je svakako i gostovanje 2011.g. na koncertu slavne Montserrat Caballé u Beogradu, izvodeći napolitanske klasike te briljirajući u duetu s opernom divom u pjesmi „Non ti scordar di me“ kao potvrda Harisove vokalne zrelosti i interpretacijskih mogućnosti.

Koncert u pulskoj Areni u kolovozu 2026.g. bit će presjek njegove impresivne karijere – od ranih hitova do pjesama koje su obilježile novije razdoblje, uz brojne goste i prijatelje, vrhunsku produkciju i poseban doživljaj koji pruža povijesni ambijent Arene.

- Koncert u pulskoj Areni na popisu je želja svakog ozbiljnog glazbenika. Velika je sreća i odgovornost doživjeti ispunjenje takve želje - izjavio je Haris najavljujući ovaj jedinstveni koncert.

Ono što će posebno veseliti posjetitelje koncerta je informacija da će dio sredstava od prodanih ulaznica biti usmjeren u humanitarne svrhe.

Ne propustite glazbeni spektakl ljeta 2026. i večer uz pjesme koje traju – Haris Džinović, 14.08.2026., Arena Pula. Ulaznice na entrio.hr.