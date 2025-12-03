Ova pjevačica dvije godine je zaljubljena u Harisa Džinovića: Sve što mi je obećao, palo je u vodu

Nekadašnja takmičarka „Zvezde Granda“ Nataša Alimpić već dvije godine ne krije da je zaljubljena u Harisa Džinovića i da je on muškarac kakvog je oduvijek tražila.

Pažnju javnosti privukla je nakon izjave o ovom pjevaču.

Pjevačica je sada otkrila da je bila u intimnom odnosu s Harisom, priznavši da je upravo Džinović bio taj koji ju je prvi kontaktirao.

- Vidjeli smo se na jednom nastupu gdje smo se i upoznali. Tada nismo razmijenili brojeve telefona, ali je on moj negdje našao i uspio me kontaktirati nakon toga. Želio je da mi se zahvali za sve lijepe riječi koje sam mu javno uputila. Pokazao je učtivost prema meni i iznenadio me time što se javio. Nisam imala namjeru da ga na bilo koji način isprovociram i izazovem kontakt na taj način. Njegova poruka je za mene bila veliko iznenađenje. Nisam htjela potencirati ovu priču, ali ovo traje već dvije godine - navela je pjevačica i otkrila da li je sa Harisom bilo nešto više od prijateljstva.

- Nismo proveli neki dug period zajedno. Upoznali smo se poslije tog njegovog poziva. Haris me je pozvao na večeru i proveli smo zajedno neko vrijeme. Nisam mogla znati kako će se naš odnos odvijati, ali upoznali smo se i popričali o svemu. Bila sam u strahu da ću sve to pokvariti ukoliko javno otkrijem informaciju o našem viđanju. Bitnije mi je bilo da njega imam intimno prijateljski u svom životu nego da mi on pruži neku pomoć u karijeri. Više mi je značilo da ga zaista upoznam. Ne kajem se što sam to uradila jer sam dobila toliko lijepih riječi i savjeta od njega. Taj čovjek je beskrajno duhovit i simpatičan, ima džentlmenske manire. Prijao mi je taj naš susret i nisam htjela to okrenuti u lične svrhe, rekla je Nataša i otkrila da je Džinovićev pozdrav nedavno izostao.

Nedavno su mediji pisali o novoj djevojci Harisa Džinovića s kojom se pojavio na jednom nastupu Vesne Zmijanac. Na istom mjestu pojavila se i Nataša Alimpić, a kako je otkrila, pjevač joj se tada nije javio, što ju je povrijedilo.

- Tu sam bila to veče, pjevala sam prije Vesne Zmijanac u tom restoranu. Došao je s tom djevojkom, vidjela sam ih, ali mi se nije javio. Ne znam zašto se nije javio jer smo se prije tog susreta vidjeli nekoliko puta i bili u kontaktu. Nismo se posvađali, te ne postoji razlog zbog kojeg mi nismo u dobrom odnosu.

Nijednim postupkom ga nisam uvrijedila niti doprinijela tome da se ne javi i da se pravi kao da me ne poznaje. Ne krivim ga, možda ima emotivnu vezu zbog koje druženje sa mnom ne može nastaviti ili tu postoji neki veći razlog za koji mi nije rekao. Neshvatljivo mi je da se tako jedna dobra priča prekine, a da ja ne znam razlog. Ništa mi nije jasno, rekla je ona.

Nataša je priznala da Haris nije ispoštovao ništa od onoga što joj je obećao.