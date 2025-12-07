Hvali se restoranima i skupim automobilima: Kćerka Harisa Džinovića s mamom uživa kao kraljica

Đina Džinović (21) ne propušta priliku uživati u životu punim plućima. Tek što se vratila u Beograd s putovanja u Barcelonu, spakirala je kofere i ponovno krenula na put - ovaj put prema Azurnoj obali, gdje nakon razvoda od Harisa Džinovića (74) živi njezina majka, modna dizajnerica Melina Galić (44).

Na društvenim mrežama Đina je svoje pratitelje povela u luksuznu svakodnevicu - dijelila je snimke iz prestižnih restorana, pokazivala specijalitete u kojima uživa te obišla najpoznatije shopping destinacije u Francuskoj.

Posebnu pažnju njezinih objava privukli su i skupi automobili parkirani na ulicama, koji su dodatno naglasili glamuroznu atmosferu ove destinacije.