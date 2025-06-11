Đina Džinović: Znam sakriti istinu od svojih pratilaca

Prošle godine poznati pjevač Haris Džinović i njegova supruga, modna dizajnerica Melina, okončali su svoj dugogodišnji brak iznenadnim razvodom koji je pratio niz javno izrečenih optužbi i intimnih detalja koje je pjevač iznio u medijima.
Njihova djeca, kćerka Đina i sin Kan, našla su se u središtu interesovanja javnosti, ali se oboje drže po strani i ne komentiraju razvod svojih roditelja.
Đina, koja je već neko vrijeme prisutna u medijima zahvaljujući svom atraktivnom izgledu, vrlo je aktivna na društvenim mrežama.
U jednom od svojih obraćanja pratiocima, istaknula je da zna prikriti istinu od onih koji je prate, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.
- Na Tik Tok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe - ispričala je Harisova kćerka u emisiji "Praktična žena".
Ona je zatim istakla da se ranije suočavala sa problemom akni na licu, koji muči mnoge tinejdžere.
- Imala sam katastrofa problem sa licem, mnogo sam radila na tome. To je bio i pubertet i sve. Sada imam čisto lice i pokušavam da objasnim djevojkama da je to normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam okačila sliku bez ikakvih filtera, i uporedila sam jednu sliku kad bih je editovala i kad ne bih editovala, i dobila sam pozitivne reakcije, što me je šokiralo, mnogo mi je drago - objasnila je Džinović tada.
Kako je tada navela, ne pokazuje interesovanje ni za pjevanje ni za modu, profesije kojima joj se bave roditelji, i trenutno ne planira da postane pjevačica.
- Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima. Ja imam talenat za pjevanje, ali mnogo me blam! Tata me nije slušao kako pjevam, mama da. Najviše me tate blam! On je ipak veliki pjevač, to mi stvara pritisak - govorila je Đina Džinović na kraju.
Međutim, čini se da se Đina ipak na kraju odlučila za jedno, a to je moda, te je čak nedavno i podijelila kadrove iz radionice gdje pravi haljine sa majkom.