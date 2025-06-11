Đina Džinović: Znam sakriti istinu od svojih pratilaca

Prošle godine poznati pjevač Haris Džinović i njegova supruga, modna dizajnerica Melina, okončali su svoj dugogodišnji brak iznenadnim razvodom koji je pratio niz javno izrečenih optužbi i intimnih detalja koje je pjevač iznio u medijima. Njihova djeca, kćerka Đina i sin Kan, našla su se u središtu interesovanja javnosti, ali se oboje drže po strani i ne komentiraju razvod svojih roditelja. Đina, koja je već neko vrijeme prisutna u medijima zahvaljujući svom atraktivnom izgledu, vrlo je aktivna na društvenim mrežama.

Đina Džinović: Tata me nije slušao kako pjevam, mama da . Instagram Đina Džinović: Tata me nije slušao kako pjevam, mama da . Instagram

U jednom od svojih obraćanja pratiocima, istaknula je da zna prikriti istinu od onih koji je prate, što je dodatno privuklo pažnju javnosti. - Na Tik Tok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe - ispričala je Harisova kćerka u emisiji "Praktična žena". Ona je zatim istakla da se ranije suočavala sa problemom akni na licu, koji muči mnoge tinejdžere. - Imala sam katastrofa problem sa licem, mnogo sam radila na tome. To je bio i pubertet i sve. Sada imam čisto lice i pokušavam da objasnim djevojkama da je to normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam okačila sliku bez ikakvih filtera, i uporedila sam jednu sliku kad bih je editovala i kad ne bih editovala, i dobila sam pozitivne reakcije, što me je šokiralo, mnogo mi je drago - objasnila je Džinović tada.

Đina Džinović: Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju . Instagram Đina Džinović: Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju . Instagram