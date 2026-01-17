Kćerka Harisa Džinovića zapalila mreže: Haljina nalik spavaćici izazvala lavinu reakcija

Đina Džinović često privlači pažnju na društvenim mrežama, gdje redovno dijeli fotografije i trenutke iz privatnog života. Kćerka Harisa Džinovića poznata je po smjelim modnim kombinacijama, koje nerijetko izazovu brojne reakcije pratitelja.

Ni ovaj put nije bilo drugačije. Za jedan večernji izlazak odabrala je bijelu svilenu haljinu, čiji je kroj podsjetio mnoge na negliže, odnosno spavaćicu. Takav izbor garderobe brzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama i pokrenuo niz komentara.

Dok su jedni njen stajling opisali kao hrabar i moderan modni iskorak, drugi su otvoreno izrazili iznenađenje zbog odabira. Haljina je naglasila njenu figuru, a cjelokupno izdanje rijetko koga je ostavilo ravnodušnim.