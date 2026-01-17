Kćerka Harisa Džinovića zapalila mreže: Haljina nalik spavaćici izazvala lavinu reakcija

Đina Džinović često privlači pažnju na društvenim mrežama, gdje redovno dijeli fotografije i trenutke iz privatnog života. Kćerka Harisa Džinovića poznata je po smjelim modnim kombinacijama, koje nerijetko izazovu brojne reakcije pratitelja.
Ni ovaj put nije bilo drugačije. Za jedan večernji izlazak odabrala je bijelu svilenu haljinu, čiji je kroj podsjetio mnoge na negliže, odnosno spavaćicu. Takav izbor garderobe brzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama i pokrenuo niz komentara.
Dok su jedni njen stajling opisali kao hrabar i moderan modni iskorak, drugi su otvoreno izrazili iznenađenje zbog odabira. Haljina je naglasila njenu figuru, a cjelokupno izdanje rijetko koga je ostavilo ravnodušnim.
Podsjetimo, u javnosti se već duže vrijeme nagađa o estetskim zahvatima koje je Đina radila. Ona je ranije otvoreno govorila o pojedinim intervencijama, navodeći da je ubrizgala hijaluron u usne kako bi izgledale punije. Također je isticala da je u jednom periodu imala problem s viškom kilograma, zbog čega je praktikovala stroge dijete i redovne treninge.
Kako je sama priznala, odlučila se i na estetsku korekciju kukova hijaluronskim filerima, jer nije bila zadovoljna njihovim izgledom. Prema navodima medija, zahvat je urađen u jednoj klinici u Beogradu.
Osim toga, u javnosti se spekuliše i o korekciji nosa, budući da se njen izgled na starijim i novijim fotografijama znatno razlikuje. Pojavile su se i tvrdnje o ugradnji silikona, ali te navode mlada influenserka do sada nije potvrdila.