Dileta Leota pokazala trudnički stomak

Poznata italijanska sportska novinarka i voditeljica, Dileta Leota (Diletta Leotta), uskoro će postati majka po drugi put. Lijepa voditeljica ovih dana uživa u trudnoći, a svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokazala je kako je provela praznične dane.

Na Instagramu je podijelila fotografije na kojima je u opuštenom i sretnom raspoloženju, a posebnu pažnju privukao je njen trudnički stomak koji je sada već jasno vidljiv. Uz osmijeh i jednostavne poruke, Diletta je pokazala da maksimalno koristi vrijeme odmora i porodične atmosfere.

Fanovi su, kao i uvijek, reagovali brojnim komentarima i čestitkama. Mnogi su istakli da izgleda odlično i da trudnoća dodatno naglašava njen prirodni sjaj. Njene objave brzo su prikupile hiljade lajkova i pozitivnih reakcija.

Dileta je i ranije govorila o tome koliko joj porodica znači, a sada se potpuno posvetila pripremama za dolazak prinove. Iako je i dalje aktivna na društvenim mrežama, jasno je da joj je fokus na privatnom životu i uživanju u ovom posebnom periodu.

Ova popularna voditeljica već godinama važi za jednu od najpoznatijih medijskih ličnosti u Italiji, a njen stil, energija i harizma donijeli su joj veliku bazu fanova širom svijeta. Svaka njena objava izaziva pažnju, a sada, u trudnoći, interesovanje publike je još veće.

Fotografije koje je podijelila još jednom su pokazale koliko je povezana sa svojim pratiocima, ali i koliko uživa u ulozi majke, koju uskoro ponovo dočekuje.