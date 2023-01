Kim Kardašijan šokirala fanove kada je slučajno pokazala kako joj žive psi

Kćerka od Kim Kardašijan (Kardashian) Nort Vest (North West) je na svom TikToku objavila video u kojem je pokazala gdje im i kako žive maleni psi, a Kim je brzo reagirala i obrisala video, jer javnost to očito ne smije vidjeti. Grozni su uvjeti i ljudi je sada napadaju. Ovaj put mnogi smatraju da imaju razloga za to.

View this post on Instagram

Nort je htjela pokazati kako su im okitili prostor i stavili jelku i ukrase, ali to je palo u drugi plan. Nitko ne može prijeći preko toga da je očito kako psi većinu vremena žive u garaži.

Možda bi ljudi imali razumijevanja da se radi o nekim velikim psima, ali ovo su mali pomeranci, kućni psi. Po količini hrane u zdjelici, svima se čini da su jadni psi većinu vremena u tom ograđenom prostoru u garaži i da im netko ujutro da hrane za cijeli dan i to je to. S obzirom na to koliko Kim ima novaca i koliku ima kuću, ljudima nije jasno zašto pse drži u garaži.

Sumnjivo je i to što je video tako brzo obrisan jer to samo potvrđuje sumnje ljudi da psi stvarno žive u lošim uvjetima. Kim se za sada još nije oglasila po pitanju tih optužbi.