Jovana Jeremić podijelila video Elvedina Pezića o bračnim odnosima

Srbijanska voditeljica Jovana Jeremić izrazila je slaganje sa Elvedinom Pezićem o bračnim odnosima.

Naime, u dva videa koja je Jovana podijelila na Instagramu Elvedin Pezić govori o odnosima između supružnika i slučajevima kada se roditelji žele miješati u odnos.

- Ne može žena dozvoliti da njeni roditelji o njenom mužu negativno pričaju. Nikako! Ako dozvoli, otvorila im je vrata. Izvinite, to je moj muž. On je najbolji. Ako ima problema, ja i on ćemo to riješiti, ali ne možete pričati o njemu negativno u njegovom odsustvu - kaže Pezić u prvom videu koji je Jovana podijelila.