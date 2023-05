Roditelji Jane prodali traktor kako bi snimila pjesmu: Danas vozi auto od 300 hiljada eura

Folk zvijezda Jana Todorović u žiži je interesovanja nakon što je javnost saznala da je uhapšena na aerodromu u Cirihu.

Ipak, pjevačica se zbog ovoga nije pretjerano potresla, već je odmah krenula u Novi Pazar gdje je pjevala na privatnom slavlju.

Luksuzan život

Jana privlači pažnju javnosti i svojim luksuznim životom, ali nije uvijek bilo tako.



Njen život se promijenio kada je upoznala muža Ivana Todorovića.

Pjevačica je djetinjstvo provela na Kosovu, a njeni roditelji su prodali traktor kako bi podržali njenu karijeru.

- Nije bilo nimalo lako. Kada sam otišla sa Kosova 1997. godine otišla sam u Minhen, nisam znala da se vežem u avionu. To je bio moj prvi let u životu i od tada živim na relaciji Minhen- Beograd. Imam osjećaj da se sve to desilo preko noći, upoznala sam svog supruga, počela da putujem, postala poznato ime - prisjetila se Jana jednom prilikom za "Grand".

Dvorac od 10 miliona eura

Poznato je da Jana Todorović vozi skupi auto od čak 300.000 eura, a javno je pričala i da njen svekar ima dvorac od 10 miliona eura.

- Nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelijep dvorac koji se prostire na 16 hektara - rekla je Jana za "Grand".