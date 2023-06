"Avazov" vremeplov: Kako je Rade Šerbedžija 2014. godine govorio za naš list

I o njim će se tada govoriti kao o prvim pravim socijalnim protestima i pokušajima normalnog proletarijata, ljudi i građana da promijene stvari i da ukažu na probleme u društvu.

Kada govorimo o društvenoj i političkoj zbilji, jeste li i Vi mišljenja da se neke stvari u bivšoj Jugoslaviji moraju promijeniti? Je li, prema Vama, ovakvo stanje neodrživo?

- Ja mislim da je ovo stanje neodrživo. Toliko su veliki problemi svugdje, da stvarno mora doći ozbiljne socijalne revolucije. Pogledajte o čemu se radi: Uglavnom se u svim tim državama bore razne političke stranke za prevlast i preuzimanje vlasti.

A narod i dalje ostaje s hiljadu neriješenih problema. Umjesto da svi ti ljudi koji se bave politikama shvate neminovnost apsolutnog angažiranja na nivou socijalne pravde i pomaganja ljudima, građanima tih zemalja, da dođu do dostojanstvenog načina života.

Ostajem ovdje

Na koji način očekujete da će se desiti te promjene? Mirnim, demokratskim putem ili...

- Morat će se riješiti mirnim, demokratskim putem, jer to će biti socijalni prosvjedi. Neće biti nacionalnih partija ili nacionalističkih pokreta. Pravi socijalni prosvjedi.

Na svim stranama svijeta nemirno je vrijeme. Sirija, Rusija, Ukrajina... A Balkan se opet našao na vjetrometini interesa velikih sila. Kako to komentirate?

- Bojim se da se mogu desiti raznorazne nezgodne stvari. Ako se dese vojni sukobi između velikih sila, tada će opet cijeli svijet podivljati, i tražiti rješenja i svoje pravde...

Nemirno je i opasno vrijeme, a Vi, ipak, ostajete ovdje, ne vraćate se u, donekle, sigurniju Ameriku. Evropa je trenutno Vaš izbor?

- Jeste, iako bih, kada razmislim o svemu, radije da se vratim u Los Anđeles. A da li ću se vratiti, ovisi o mnogim stvarima. Ali, volim ovo gdje jesam sada. To Jadransko more, Rijeka, Istra. To mi toliko odgovara, da je to fantastično.