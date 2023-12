Jovani Jeremić se mijenja život zbog biznismena: Dolazit ću na posao avionom

– Ja sada kada pričam o mom drugom mužu i kao da ga vidim, ali njega nema, još ga nisam upoznala, a tačno znam kakav će biti. Ovaj dečko sa kojim sam bila do skoro, ja sam znala da on to nije. Moj drugi muž će biti moćan čovjek, on neće biti iz Srbije, našeg je porijekla, ali živi u inostranstvu. Ja ću biti sve vrijeme u avionu, ja to znam, ja ću na posao dolaziti avionom da odradim emisiju. Moj muž će biti poput muža Sandre Meljničenko. On će ili da se bavi naftom ili će imati lanac restorana i kafića, neko će misliti da sam luda, ali to će biti tako – rekla je Jovana.

Međutim, iako Dragan nema lanac restorana i kafića, ima lanac pekara, veoma je uspješan i bogat, baš kao što je Jovana i priželjkivala.