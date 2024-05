Britni Spirs i Sem Asgari službeno su razvedeni

Britni Spirs (Britney Spears) i Sem Asgari (Sam Asghari) službeno su razvedeni, piše Page Six.

Dokumenti koje su dobili na uvid pokazuju da su se bivši supružnici držali uvjeta predbračnog ugovora. Britni će zadržati sav nakit i ostale osobne predmete, kao i zaradu koju je ostvarila prije, tokom i nakon njihovog braka.

Osim toga, sudska dokumentacija navodi da postoji dodatna imovina koja će se podijeliti prema njihovom predbračnom ugovoru. Rečeno je i da je razvod riješen u prijateljskom raspoloženju, uglavnom zbog predbračnog ugovora.

Nakon što se saznalo da se par razvodi, kružile su glasine da je to zbog njene nevjere. Izvor je tada rekao da je Sem pokušavao pregovarati o uvjetima predbračnog ugovora, ali je on to demantirao. Asgari je podnio zahtjev za razvod od Spirs 16. avgusta, navodeći "nepomirljive razlike".

- Britni okreće novu stranicu - priče o njenom bankrotu su smiješne i očito lažne. Iako uživa u luksuznim putovanjima koji su rezultat njene teško stečene slobode, sklopila je ugovor za knjigu od koje će još dugo profitirati. Nebo joj je granica u smislu zarade, uključujući i filmska prava na #The Woman in Me" i, srećom, predbračni ugovor - rekao je izvor nakon službenog razvoda.