Ima 3 milijarde dolara: Ona je najbogatija glumica na svijetu, a većina nikada nije čula za nju

Kada pomislite na najbogatije glumica na svijetu, vjerojatno vam na pamet padaju poznata imena poput Džulije Roberts (Julia), Sandre Bulok (Bullock), Anđelina Đoli (Angelina Jolie) ili Dženifer Aniston (Jennifer), no velika je šansa da ime najbogatije glumice na svijetu niste nikada niti čuli.

Neto vrijednost

Naime, ova titula pripada američkoj glumici Džami Gerc (Jami Gertz), čija se neto vrijednost procjenjuje na 3,2 milijarde dolara. Mnogi ne znaju ko je ona.

Karijeru je započela 1981. ulogom u filmu "Endless Love", a otada se pojavila u brojnim filmovima, uključujući "The Lost Boys", "Twister", "The Crossroads", "Less Than Zero", "Quicksilver" i "Sixteen Candles".



Osim toga, pojavila se i u hit serijama "Seinfeld", "The Neighbours", "Modern Family" i "This is Us", a nedavno je glumila u filmu "I Want You Back" iz 2022. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje na ekranima.

Prehranjivala porodicu

Međutim, bogatstvo nije stekla isključivo zahvaljujući glumačkoj karijeri. Glumica je udana za milijardera i investitora Tonija Reslera (Tony Ressler), s kojim je suvlasnica NBA momčadi Atlanta Havks. Imaju četvero djece, a zanimljivo je da je, kada su se vjenčali 80-ih godina, Džami bila ta koja je prehranjivala porodicu jer je firma njenog supruga propala, no kasnije se oporavio i zaradio milijarde.

Inače, službeno najbogatija glumica na svijetu je holivudska zvijezda Dina Meril (Merrill), čije je bogatstvo procijenjeno na 5 milijardi dolara. Meril je umrla 2017., što čini Džami najbogatijom živućom glumicom na svijetu.