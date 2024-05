Aleksandar Seksan: Islam kao islam je perfektan, prelijep

Bh. glumac Aleksandar Seksan, koji je ostvario uloge u brojnim filmovima, serijama i predstavama, otvoreno je govorio o islamu.

- Znate i sami to kada je čovjek mlad pa ga prvobitni "el hamas" "opali". Pričali biste svima oko sebe i onda biste da svi osjete ono što vi osjećate u tom trenutku i onda postanete ljudima naporni užasno: "Evo onoga što o vjeri priča. Imam nekog posla...". Pobjegnu ljudi. Čovjek vremenom nauči da nekako sauliše, da pričaš kada treba i u kojim trenucima zaista treba i u kojim trenucima će ljudi od tebe dobiti blagotvoran i pravilan savjet, a baš ne pričati na svakom koraku jer umaraš ljude - rekao je Seksan za "Islam EDU".



Onome ko ga zaista pravilno shvati on postane vodilja i olakšica i na ovom, a kamoli u budućem svijetu

Dodao je da se potrudio da u posljednje vrijeme manje priča o tome.

- Nije me stid zbog mene, stid me toga da neko ne pripiše islamu to što sam ja privatno pa da kaže: "Evo ti, to je ta vjera". Ne, to je taj čovjek. Vjera je čista od toga, a to su ljudi - dobri, loši, sa padovima, ovi odu u ovo, ovu odu u ono, oni odu u neki ekstrem... To je, dakle, sve individualno do ljudi, a islam kao islam je perfektan, prelijep. Onome ko ga zaista pravilno shvati on postane vodilja i olakšica i na ovom, a kamoli u budućem svijetu - istakao je glumac.



Uvijek sam bio okružen ljudima koji su znali mnogo o vjeri

Kazao je i i da pretpostavlja da je majčina dova bila uzrok njegovog vraćanja islamu.



- Uvijek sam bio okružen ljudima koji su znali mnogo o vjeri, a mene je zanimalo kako to vjernici funkcionišu, šta bi bile moje dužnosti ako postanem dio njih i tu su se našli pametni ljudi koju su mi dali nekoliko pametnih smjernica. Ja sam negdje već bio zagazio u taj put, ali znate, uvijek vam treba instruktor - kazao je Seksan.