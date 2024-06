Šejla Zonić je imala težak životni put: "Tražila sam stručnu pomoć, kada sam krenula u internat otac je dobio srčani udar"

Šejla Zonić je pobjednica ovogodišnjeg izdanja Zvezda Granda.

Nekoliko dana uoči finala ona je gostovala u emisiji "Pričaonica kod Sanje Ćulibrk, gdje je otkrila mnoge detalje iz privatnog života.

- Sjela sam za klavirom i počela svojim malim prstićima da čačkam one dirke i tako odsvirala prve tonove. Život na selu je drugačiji nego onaj u gradu. Ja sam kao mala htjela da se bavim borilačkim vještinama a nisam mogla jer to u selu nije bilo. Mi smo se igrali u pjesku i sa lutkama. A onda kada krene čovjek da odrasta shvati da mora da se bori i sa sredinom i da nametne svoj stav i želje. Ja sam htjela da se bavim borilačkim vještinama a govorili su mi da ja to ne mogu jer sam djevojčica, to ne rade djevojčice. A ja sam samo željela da naučim da se fizički odbranim ako me neko napadne - rekla je.

Prvi zarađeni novac

Prvi posao koji je radila i prvi novac koji je zaradila je upravo od pjevanja, kao dijete u sedmom razredu, radila je kao pjevačica u svom gradu na Trgu, a prvi javni nastup imala je sa 11 godina također u Sanskom Mostu gdje je nastupala na dječijem festivalu i osvojila dva prva mjesta, piše Blic.rs.

– Meni je tada bilo mnogo žao što moram da radim a moji vršnjaci zajedno slave Novu Godinu. Tada sam prvi put zaradila tih nekih 100 eura. Međutim mi smo svi odgajani kao da smo siromašni, i ako smo mi lijepo živeli, moji su imali i svoju firmu, imali smo sve što poželimo. Nama su roditelji davali novac na sedmičnom nivou i ja i ako potrošim taj novac prije nego što će mi dati novi džeparac ja nisam smjela da tražim – govorila je pjevačica, piše Pink.

Zonić je nakon Osnovne škole živjela u internatu a tada je i odlučila da će se definitivno baviti pjevanjem, što je također došlo do neke osude, kao i ono kada je željela da se bavi borilačkim vještinama.

– Bilo je raznoraznih komentara. Moj otac je tada kada sam ja krenula u internat dobio srčani udar, morao je i da zatvori firmu ali nije odustajao od toga da ja idem u školu i ako su mu svi govorili da me ispiše. Moji su oduvijek želeli kao i ja da upišem muzičku školu. Taj odlazak tamo mi je pao teško jer sam ostala bez tih prijatelja iz djetinjstva.

Šejla je kasnije radila u džez klubu, a nakon džeza krenula je da radi po koncertnim dvoranama.

– Tada nakon što sam držala te časove pjevanja sve je prešlo na online nastavu i meni su se i ti angažmani smanjili. Ja privodim magistrarski rad kraju a nemam para da to platim. Tu su mi sestre priskočile u pomoć. Jedna mi je platila kiriju tri mjeseca a druga mi je platila sve što je trebalo za taj fakultet. Meni je to bio poraz, jer ja sam neko ko je navikao da sve što želi sam da isfinansira. Tada su krenuli panični napadi i anksioznost. Osjećala sam se kao da nemam nikoga. Ovamo jedem pirinač i kečap, tada sam zavoljela taj kečap koji prije nisam voljela (smijeh), jer nisam mogla da tražim od svojih jer je otac bio bolestan, a i sama sam htjela i fakultet i da živim van svog rodnog mjesta.

Povratak u rodno mjesto

– Vratila sam se i to je u tom momentu bio najbolji potez koji sam mogla da uradim tada. Spoznala sam da umijem da pišem tekstove, što je meni dalo vjetar u leđa. Iz tuge nastaju najlepši stihovi i najjače emocije. Tuga je ljudskom umu i duši bliža, nažalost.

Zonić je otkrila da je u jednom momentu i potražila stručnu pomoć.

– U periodu anksioznosti sam zaključila da meni treba stručna pomoć. Prosto nisam htjela da se sama bavim sa tim problemom. I dan danas idem na terapije i to neću mijenjati – rekla je ona.

O braku

Šejla danas uživa u braku sa svojim izabranikom, i kako sama kaže velika joj je podrška u svemu.

– Svog partnera sam upoznala kada sam se vratila u svoje selo. Bio je maj kada smo se upoznali. Meni su drugarice pričale o njemu, one su iz Tuzle. Sve najlepše sam čula o njemu, da je najbolji policajac, da ga svi obožavaju. On je mene zapratio na Instagramu, negdje sredinom aprila i ja u maju napravim tortu od jagoda i objavim na Instagramu i on mi se javi. Ali on je imao tako jedan šmekerski “ulet” i to me je odmah kupilo. On je poslije tog nekog dopisivanja odlučio da dođe u moje mjesto kako bismo popili kafu. Vozio je četiri sata da bi popio kafu sa mnom. Tad sam rekla ovo je čovjek mojih snova – govorila je u podcastu “Pričaonica”

– Ja sam uvijek imala strah od neuspjeha, javnosti. I onda je meni moj Armi rekao da je Grand gigant po pitanju marketinga, i ja kao sve je to super ali šta će reći moje kolege i profesori sa fakulteta. A onda sam se pitala a šta ja želim? Mislila sam da nisam dorasla svemu tome. Onda sam kada je bila audicija u Bosni rekla svom suprugu “Jel želiš da kreneš sa mnom?” i od tada je sve počelo. Zvezde Granda su me prosvijetlile – rekla je Šejla.