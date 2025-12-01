Lukas o Dodiku: "Pomogneš mu, a on ovako vrati"

Aca Lukas ponovo je prokomentarisao aktuelnu situaciju sa Miloradom Dodikom, nakon što je bivši predsjednik Republike Srpske pokušao da sabotira muzičku karijeru zvijezde. Lukas je istakao da je ranije pomagao Dodiku, ali da se sada osjeća iznevjerenim.

- Po hiljaditi put se pokazalo kako izgleda kada ideš protiv logike zdravog razuma. Bez obzira na to, smatraš da prijateljima treba pomoći. Ti im pomogneš, a onda ti oni ovako vrate - rekao je Lukas.

Potom se dotakao nastupa na Jahorini.

- Ne moram da pjevam na Jahorini, ali ću vrlo brzo nastupiti, jer će logika zdravog razuma sljedeće godine pokazati svoje. A Aca neće biti tu da vadi kestenje iz vatre, draga moja gospodo, na čelu sa Miletom Slavnim - dodao je Lukas.

Podsjećamo, Aca Lukas i Milorad Dodik su 2022. godine, pred izbore, izveli hit "Ne može nam niko ništa" na završnom skupu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Lukas je tada nastupio besplatno.