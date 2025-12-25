Tea se rasplakala na koncertu Emine Jahović

Emina Jahović protekle večeri održala je koncert u Sava Centru, a tom prilikom u prvim redovima među prisutnima bila je pjevačica Tea Tairović.

Naime, Tea Tairović je na koncert stigla sa suprugom, a za nju je posebno emotivna bila Eminina izvedba pjesme "Svitanje".

Uz dirljivu izvedbu Tairović je zaplakala, a snimak emotivnog trenutka fanovi su podijelili na društvenim mrežama. Također, neki od fanova pohvalili su Teinu podršku kolegici, dok su ih drugi ipak kritikovali.

- Ovako izgleda diva u svakom smislu", "Bravo Tea", "Najviše na svijetu mrzim patetiku", "Lako se njima rasplakati", "Svaka čast na podršci - bili su samo neki od komentara ispod snimka.

Među prisutnima na koncertu bila je i pjevačica Aleksandra Prijović. Eminin koncert u Beogradu dio je turneje "Svitanje" u sklopu koje je pjevačica već nastupila u ovom gradu i to 7. novembra i 18. novembra.