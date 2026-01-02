Evo ko sve nastupa večeras u Sarajevu

Brojni muzički nastupi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nastavljaju se i nakon dočeka Nove godine.

Petar Grašo večeras s početkom u 20 sati nastupa na Trgu Prve brigade policije u Starom Gradu prekoputa Vijećnice, a ulaz je besplatan.

- Bilo da ste iz Sarajeva, ostatka BiH ili dolazite iz inostranstva, dobrodošli ste svi! Ponesite osmijehe, zagrljaje i dobro raspoloženje, ostalo ćemo mi, poručili su iz Visit Sarajevo.

Bend 5 do 12 od 20 sati nastupa na manifestaciji Old Town Fairy Tale, koja se održava ispred Katedrale Srca Isusova. Osim dobre muzike, posjetitelji mogu uživati i u bogatoj gastronomskoj ponudi.

Ali Ljuštaku će večeras s početkom u 21 sat nastupiti na Zimi na Vilsu.

U klubu Cinemas Sloga vas očekuje DJ YNGOD iz Sarajeva, koji će vas rasplesati stranim hitovima.