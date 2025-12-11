Teatar071 otvara sezonu premijerom predstave "Snajper" Dine Mustafića

Novoosnovani Teatar071 najavljuje svoju prvu veliku premijeru, dramski komad „Snajper“ istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića. Premijera je zakazana za subotu, 27. decembra sa početkom u 20.00 sati, u Multimedijalnom centru kulture CZK.

Ovim naslovom Teatar071 započinje umjetnički program teatra koji želi ponuditi savremeni, hrabri i društveno angažirani repertoar.

U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunjić i Senad Alihodžić.

„Snajper“ je drama snažnog emocionalnog i političkog naboja, koja prati dvoje mladih suočenih s besperspektivnošću, gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Njihova potraga za smislom i promjenom vodi ih do radikalnih odluka, propitujući granicu između stvarne frustracije i destruktivnog ekstremizma. Karakašev tekst brutalno precizno zahvata atmosferu današnjeg vremena u kojem se izgubljene generacije bore za vlastiti glas.

Autorski tim čine dramaturg Adnan Lugonić te scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata potpisuje Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.

Redatelj Dino Mustafić ističe da je „Snajper“ predstava koja otvara prostor za javni dijalog, teatarski uznemirava i poziva publiku da sagleda realnost bez šminke.

Ovaj projekat označava početak repertoarne politike Teatra071, čija je misija stvaranje urbane, otvorene i angažirane scene u Sarajevu. Teatar071 ovim projektom simbolično otvara vrata novoj teatarskoj energiji u gradu, spajajući savremenu dramsku književnost s temama koje duboko dotiču našu društvenu sadašnjost.

Reprizna izvođenja su zakazana za 28. i 29. decembar 2025. godine na istoj adresi – Sime Milutinovića 2/II.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad. Predstava je rađena u koprodukciji sa Scenom MESS i Multimedijalnim centrom kulture CZK.

Ulaznice se mogu kupiti isključivo online, putem platforme karter.ba.