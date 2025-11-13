Noć teatra BiH ove će subote predstaviti 12 sadržaja, u 10 ustanova kulture i osam bh. gradova

Evropska manifestacija Noć teatra – Noć teatra Bosne i Hercegovine 2025, koja se tradicionalno svake treće subote u novembru održava u evropskim zemljama, ove će subote, 15. novembra zabilježiti 16. izdanje za bh. prostor te biti realizirana u koordinaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Posljedice pandemije

Kako je istakla portparolka BNP-a Zenica i koordinatorica Noći teatra BiH 2025 Merima Handanović, Mrežom Noći tatra za cijelu Evropu koordinira Hrvatska, a ovogodišnja manifestacija i na području BiH imat će skromniji program, što je posljedica pandemije koronavirusa koja je počela 2020. godine.

- Iako je prošlo godina, pandemija je ostavila trajne posljedice i na Noć teatra. Nekako je entuzijazam oko Noći teatra na evropskom nivou pao pa se to desilo i u BiH - kazala je na današnjoj pres-konferenciji Handanović, koja je istakla kako je početni entuzijazam oko ove manifestacije zadržala samo Hrvatska, koja je i organizatorica ove mreže.

BiH, podvukla je, ima reduciraniji, ali i dalje vrijedan pažnje program koji će biti zanimljiv ljubiteljima pozorišta širom BiH. Noć teatra BiH ove će godine biti organizovan u osam bh. gradova: Zenici, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Trebinju, Konjicu, Maglaju i Kaknju, a bit će realiziran kroz 12 programskih aktivnosti i u 10 institucija kulture, koliko ih ove godine sudjeluje iz pomenutih gradova.

- Primat preuzimaju predstave. Šest je predstava koje će biti odigrane na scenskim prostorima, a četiri će biti prikazane online. Kao što znate, tradicija Noći teatra u BiH je da vodimo računa i o onim koji ne mogu izaći iz udobnosti svoga doma - da i oni slave Noć tetara. Tako će, na specifičan način, i ove godine imati priliku da pogledaju četiri predstave online - najavila je Handanović.

Unikatna manifestacija

Specifičnost ovogodišnje manifestacije je što će sudjelovati i dva internacionalna pozorišna festivala te da će biti održane i kreativne radionice, muzičko-scenski i drugi program.

Izvršni producent BNP-a Denis Krdžalić istakao je kako je Noć teatra decentralizovana i unikatna manifestacija, koja se realizira u partnerskim institucijama - pozorištima, centarima za kulturu, akademija scenskih umjetnosti i različitih aktera iz sektora kulture.

- Ona je ljubavno pismo pozorišne umjetnosti i dan kada otvaramo vrata - svi kolektivno i zajednički pozivamo našu publiku da nas posjeti i da isprati sve sadržaje koje nudimo - kazao je Krdžalić.

Festival Sexual Theatre – Feminističko čitanje klasika, napominje, festival je na evropskom nivou i u sklopu kojeg su nastale četiri predstave u produkciji BNP-a Zenica i partnerskih pozorišta iz Crne Gore, Francuske i Portugala. Predstave su producirane na četiri pomenuta jezika, ali i titlovane na engleski jezik te su besplatno dostupne u online izdanju na posebnoj podstranici BNP-a Zenica.