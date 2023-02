Let 3 došao traktorom na Doru i ostvario pobjedu

Iako je rečeno da će uz Marija Batifiakua i Marka Tolju voditelj biti i Duško Ćurlić, on je zbog gripe u zadnji čas morao odustati od te uloge. Umjesto njega uskočio je kolega Mirko Fodor.

Za mjesto na Euroviziji su se borili: Top of the Pop ft. Mario 5reković – Putovanje, Yogi – Love at First Sight, Boris Štok – Grijeh, Tajana Belina – Dom, Krešo i Kisele kiše – Kme kme, Maja Grgić – I Still Live, Barbara Munjas – Putem snova, Đana – Free fallin’, Patricia Gasparini – I Will Wait, The Splitters – Lost and Found, Hana Mašić – Nesreća, Damir Kedžo – Angels and Demons, Martha May – Distance, Detour – Master Blaster, Meri Andraković – Bye Bye Blonde, Let 3 – Mama ŠČ!, Eni Jurišić – Kreni dalje i Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei).