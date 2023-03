Majli Sajrus ruši rekorde: Video od 30 sekundi ima više od 800.000 pregleda

Razlog za to je, pisalo se, da je zamalo izgubio angažman u Netflixovoj seriji "The Witcher".

Sada se, nekoliko dana prije izlaska albuma, pojavile glasine da je on odlučio tužiti bivšu suprugu zbog klevete.

A 30 sekundi ovog teasera analiziraju se u medijima i na internetu doslovno kadar po kadar. Pjevačica izgleda bolje nego ikad. A svaki outfit koji nosi u videosnimku - od asimetrično krojenog crnog kombinezona koji ističe noge, do seksi crne haljine, kratkog topa dugih rukava i vrtoglavo visokih potpetica - savršeno je odabran. Fanovi su oduševljeni frizurom, šminkom, stilom.

Slavna pjevačica Majli Sajrus (Miley Cyrus) još jednom se udružila sa Diznijem, u čijem okrilju je stekla slavu, te ovim specijalom promovira svoj osmi studijski album. On će biti prikazan 10. marta, kada izlazi i album, na platformi Dizni plus.

Niko nije službeno ni negirao ni potvrdio da tužba zausta postoji. U američkim medijima i na društvenim mrežama krenule su priče kako su fanovi Majli Sajrus izmislili glasinu o tužbi kako bi osigurali to da ona zadrži prvo mjesto na BIllboardovoj skali.

Pjesma "Flowers" trenutno se, naime, bori za prvo mjesto protiv pjesme "Die for You" Ariane Grande i The Weeknda.