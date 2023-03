Megazvijezda Brus Dikinson otkrio: Kako je boravak u Sarajevu promijenio moj život

Dug je put do Sarajeva. Ali, znate šta, putevi su mnogo bolji sada nego što ih se ja sjećam. Jer, kada sam dolazio u grad te 1994. išao sam preko Igmana i spavao u zadnjem dijelu kamiona. Tako da, putevi su mnogo bolji sada.

Ekipa „Avaza“ susrela se s Dikinsonom noć prije spektakla „Jon Lord‘s Concerto for Group and Orchestra“, koji počinje u 20 sati u dvorani "Skenderija", i u kojem je upravo on glavna zvijezda.

- Super je što sam ovdje, zadovoljstvo je vratiti se - rekao nam je odlično raspoloženi Brus dok smo sjedili u galeriji hotela „Evropa“.