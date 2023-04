Članice novosadskog sastava "Frajle" za "Avaz": Sarajevo je jedini grad koji je od nas dobio pjesmu

- Naravno, svaki dan se to dešava. Lomimo ruke pa ko prevagne, to je to... Postoji najbolja moguća formula, a to je da imamo tri "da" i onda je to super. Jako smo različite, ali postoji tačka gdje se spajamo, to je muzika. Nesuglasice su dobre, jer se forma malo mrda i bira se rješenje koje funkcioniše već 14 godina.

- Na sceni smo 14 godina, od samih početaka smo se dogovarale i dijelile obaveze, ne predstavlja nam to problem. Trenutno spremamo novi album, pjesme su napisane i idemo u studio svaki dan. Još i ne znamo koliko će se pjesama naći na novom albumu, ali napravit ćemo neki koncept. Nas tri smo autorice i muzike i teksta, to nam je velika prednost, imamo riznicu i prepune smo inspiracije.

- Mi obožavamo Sarajevo. Kada god vidimo na karti da dolazimo zbog koncerta ili privatno, to je uvijek sreća i radost. Često spominjemo koliko smo svaki put lijepo ugošćene, koliko prijatelja ovdje imamo i koliko se svaki put osjećamo kao da smo kod kuće. To je jedini grad koji je od nas dobio pjesmu - istakle su "Frajle".

Volimo duhovite ljude.

Na koji način se branite od udvarača?

- Ne branimo se... Sve je to sjajno, ali naša većinska publika su žene. One su glavni konzumenti muzike, ali mi smo otvorene da neko pošalje cvijeće, a mislimo da je većina njih malo preplašena. Ali, muškarci u Sarajevu nama ostavljaju utisak da su izrazito šarmantni i duhoviti, mi to jako volimo. Volimo duhovite ljude.

Ko je, prema vašem mišljenju, najveća muzička zvijezda regiona?

- Jednoglasno je, Zdravko Čolić Čola.

Na koji način uspijevate uskladiti privatni s poslovnim životom?

- Imamo planer u koji upisujemo nastupe, oni predstavljaju samo pet posto od obaveza koje još imamo u karijeri. Potreban je veliki balans i velika želja da se sve to ispuni i postigne. Danas je to jako teško, jer je život sve brži... Kreće nam regionalna turneja, dolazi album i to se nastavlja stalno. Mi smo 14 godina na turneji, osim kada je bila korona, tako da smatramo da je ovo životni poziv gdje smo prisutne cijelim srcem. Oformile smo bend, autorice smo pjesama, vodimo posao. Radimo 24 sata, ali dobra organizacija je ključ svega.

Kako ste podnijele pandemiju korone, kada je sve stalo?

- To je neki prelomni period, čovjek ne zna šta sve može da podnese. Da nam je neko rekao da ćemo stati s koncertima ili da nećemo svirati duže od godinu, ne bismo vjerovale. Međutim, to se desilo. Bio je težak period, ali kod umjetnika je interesantno da se uvijek dočeka na noge. Zato što se u svakom trenutku trudimo da kreacijom odgovorimo na to što se trenutno dešava. Mnogo smo pisale, imale smo online koncerte, putem društvenih mreža smo komunicirale s publikom. Jelena je završila knjigu koja se zove "Kako sam postala Frajla", to je autobiografija, Nataša je uzela časove klavira, ja, Nevena, radila sam emisije o mentalnom zdravlju. Tada je nastao materijal za novi album. Kada je sve opet počelo, mi smo izašle kao nove. Razne faze smo zajedno prebrodile, jer smo kolektiv.

Šta je za "Frajle" idealan odmor?

- Različite smo. Jedna voli šume, planine, druga odlazak kod roditelja, teća pecanje i boravak u prirodi.

"Umjetnica mora biti zdrava"

Imate li posebne rituale uoči koncerta?

- Priprema je cijela karijera. Bitno je biti u fizičkoj formi, način života traži da ste zdravi. Kako Konstrakta kaže, „Umjetnica mora biti zdrava“. Morate biti spremi na sve, imati resurse da se regenerišete. Sve zavisi od veličine koncerta. Prije svakog nastupa ili koncerta stavimo ruke i kažemo "jedan, dva, tri" i onda izađemo na scenu.

Poruka za čitaoce "Avaza"

- Volite se, dajte sebi vremena za sve. Slušajte dobru muziku, jer ona je nešto divno i dođite na koncert. Potrudit ćemo se da sve što vas muči ostavite ispred dvorane i bit ćemo zadužene za dobro raspoloženje, smijeh, suze... To život čini fantastičnim i da svi nakon koncerta budemo svježi i u posebnoj emociji.

Muškarci koji dolaze na naše koncerte su uglavnom partneri žena na koncertima.