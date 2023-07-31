The Frajle tuže menadžericu: Lidija Samardžija nas zlostavlja

- Sve je počelo 2020. godine u vrijeme globalne pandemije uzrokovane koronavirusom. Sa našom do tada menadžericom Lidijom Samardžijom sarađivale smo godinama. Kad smo u jednom trenutku insistirali da dobijemo na uvid sve izvještaje i ugovore o našim nastupima, podaci o finansijama koje smo dobile nisu se poklapali. Ubrzo saznajemo da je Lidija Samardžija samoinicijativno pripisala svojoj firmi vlasništvo nad svim dotadašnjim albumima grupe The Frajle, uključujući i prva dva albuma koja su nastala prije naše saradnje s njom, a što je danas i predmet spora u sudskim postupcima. Smatramo da su ti albumi naše intelektualno vlasništvo u koje smo ugradile dio sebe i niti jedna treća osoba ne može ih samo tako prisvojiti bez naše izričite privole. Pored toga, snimanja tih albuma plaćale smo upravo mi; ili neposredno ili od novca koji smo uprihodile sponzorskim ugovorima - napisale su u saopćenju za medije.

Na sceni i na nastupima su šarmantne, energične, slatke i osvajaju kako svojom pojavom, tako i moćnim vokalnim izvedbama. No, zapravo, malo kome je poznato da popularne ambasadorice dobre zabave, ženski trio The Frajle, sestre Nevena i Jelena Buča te Nataša Mihajlović, već godinama proživljavaju, kako kažu, pravu dramu s elementima horora. Žrtve su, ističu, perfidnog zlostavljanja, a iako su prvo svoje probleme željele zadržati daleko od očiju javnosti, smatraju kako je ipak došlo vrijeme da svoje tegobe podijele sa svojom brojnom publikom i sa organizatorima njihovih koncerata.

Po prekidu saradnje, Lidija Samardžija prodaje naše albume kompaniji Croatia Records, što dovodi do neposrednih sporova s tom diskografskom kućom, a indirektno i do rušenja našeg YouTube kanala.

Uporedo s tim, Lidija Samardžija podnosi na teritorijama ex-Yu država prijave žiga, čime pokušava steći vlasništvo na oznaci i brendu The Frajle. Prvo nas je takav potez začudio jer u trenutku prijave ona više nije imala ikakve veze s Frajlama i našim brendom. Njena namjera nam je postala jasna kad su nam se počeli javljati organizatori naših nastupa s informacijom da im se Lidija Samardžija obraća s raznim zabranama kad su naši koncerti u pitanju. Zaključak nam se sam nametnuo, shvatili smo da Lidija Samardžija preduzima sve da mi prestanemo funkcionirati pod nazivom The Frajle, iako smo taj naziv osmislile mi i to 2009. godine, ističu popularne pjevačice u zajedničkoj izjavi i potom nastavljaju:

- Istovremeno, počeli su nam se javljati mnogi umjetnici s kojima smo ranije u karijeri besprijekorno sarađivali, a sve kao rezultat priča koje je protiv nas širila bivša menadžerica. Uglavnom su ti umjetnici iz Hrvatske, gdje je naša publika masovna. Svi ti ljudi su ponavljali riječi Lidije Samardžije o tome kako smo mi, navodno, povrijedile autorska prava autora tako što smo vršili nelegalnu prodaju naših izdanja, a što je potpuna besmislica. Istine radi, neki od umjetnika koji su nam se obraćali u navedenom oštrom tonu, poslije su nas neformalno kontaktirali s izvinjenjem i objašnjenjima "da su bili izmanipulirani".

Internu borbu vode javno

- Na svojoj koži, na gotovo dnevnoj bazi, u posljednje gotovo tri godine, trpimo nevjerojatne pritiske, opstrukcije u radu, lažne optužbe i demonstraciju sile različitih moćnika koji ne biraju sredstva da ugase naš bend i brend. Ono kroz šta grupa The Frajle prolazi se dosad moglo gledati samo na filmovima.

Mi smo kompozitori i tekstopisci, te i koautori na djelima koje izvodimo, te je nemoguće da nam se iste pjesme zabrane što pokušava gospođa Samardžija već godinama kontaktirajući sve organizatore naših koncerata slanjem upozorenja, a ako to ne upali, onda im se prijeti da ako budu sarađivale s Frajlama, mogu zaboraviti na saradnju s Gibonnijem i Damirom Urbanom, čija je Lidija Samardžija i dalje menadžerica, govore otvoreno The Frajle i posebno napominju:

- Upravo su ovakve ucjene bile kap koja je prelila čašu. Odlučile smo da više ne želimo šutjeti i probleme, kolokvijalno rečeno, gurati pod tepih. Mnoge naše kolege znaju za ovu situaciju, bilo je već nekih medijskih upita šta se događa, no mi smo sada spremne našu internu borbu voditi i javno.