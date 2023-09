Severinin gitarista za dlaku izbjegao smrt: Oglasila se pjevačica

Poznati hrvatski gitarista i Severinin dugogodišnji saradnik Ivan Pešut za dlaku je izbjegao smrt.

Sve se desilo na autoputu A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru ka Zagrebu, kada je Ivanov automobil počeo da gori, a da on to nije primijetio. Na sreću, jedan kamiondžija to je ugledao i počeo je panično da trubi kako bi skrenuo pažnju Ivanu da momentalno stane.