Vlasnica kafane u Hrvatskoj tvrdi da je Sejo Kalač uhapšen: "Prijetio mi je smrću"

Vlasnica jedne hrvatske kafane Sonja Jović tvrdi da je nakon navodnih prijetnji pjevač Sejo Kalač uhapšen, piše „Grand“.

Ona je otkrila šta je prethodilo sukobu sa Kalačem, a zatim i svjedočila o njegovom navodnom sunovratu, gdje je iznijela optužbe na račun pjevača.

- Bio je jako bogat, jako slavan ali je došla droga, alkohol, kocka... Orgijalo se tu, bilo je svega i sada je beskućnik - tvrdi ona.

Dugovi pjevača

Dodaje da je sve krenulo od pjevačevih dugova i kada je jedna porodica otkupila njegovu kuću u okolini Zagreba kako bi mu pomogla vratiti novac i kako ga ne bi izbacili na ulicu.

Ona je otkrila da je Kalač bio jednom, neimenovanom pjevaču dužan 55.000 ili 60.000 eura, te da je tokom pozajmice taj pjevač postao vlasnik njegove kuće i stana. Prema njenim navodima, kuća nije imala građevinsku dozvolu i trebala je biti srušena, ali njoj se svidjela i ona ju je odlučila otkupiti.

- Sejo je došao nama jer je čuo da tražimo da kupimo kuću i molio je da mu pomognemo i spasimo mu stan gdje su mu živeli bivša žena i dvoje djece. Rekao nam je da njegova kuća u okolini Zagreba nema građevinsku dozvolu, ali ja sam otišla da je pogledam. Pozvala sam njegovu bivšu ženu i razgovarala sa njom. Rekla sam da ću otkupiti kuću i time isplatiti njegov dug, a stana u kom žive ću se odreći. Nije mi interesovao stan, samo kuća. Nisam željela nikog izbaciti iz stana, a od kuće sam odmah vidjela da mogu napraviti svoju bajku nadomak Zagreba - priča 57-godišnja Zagrepčanka i dodaje da je cijela porodica Kalač bila presrećna zbog toga, pa nastavila:

- Prodala nam je kuću, a pevač kojem je dugovao novac ispisao se kao vlasnik nekretnine jer je bio isplaćen sa naše strane. Sejo je bio presretan, zahvalio nam se, plakao je od sreće, govorio da smo mu spasili stan. Ipak, dvije godine od toga uslijedila je tužba od Seje i tražio je kuću nazad. Tužio je i nas i svoju bivšu ženu jer je ona nama navodno bez njegovog odobrenja prodala kuću. Dugo se vodio postupak i on je izgubio.

Stalne prijetnje

Zagrepčanka navodi da je kuća bila u očajnom stanju i da je u nju uložila preko 250.000 eura. Navodno je to zasmetalo Kalaču kada je to vidio, pa je u maju ove godine počeo sa prijetnjama.

- Prvo mi je došao u kuću po danu i to se pojavio sa dvojicom muškaraca u dvorištu. Pretrnula sam, ušao je bez pozdrava kao da je to i dalje njegovo. To je bilo klasično zastrašivanje. Došao je bahato, kretao se po kući, ali tada ništa nije ružno govorio – kazala je ona, pa nastavila:

- Sejo je došao taksijem mrtav pijan, uralao je da mu vratim kuću, nazivao me je četničkom k***om, ali je pas bio pušten, pa nije mogao ući. Pljunuo je psa i gađao ga flašicom konjaka ili šta je već pio. Ja sam zvala policiju zbog prijetnji i uvreda, ali dok su oni došli, sjeo je u taksi i otišao.

Tu se nije zaustavilo, pa je u julu ove godine uslijedilo zastrašivanje, kada je ponovo, kako kaže, došao ispred njene kuće i urlao.

- Po lavežu svojih pasa sam shvatila da se nešto dešava u dvorištu. Izašla sam i samo sam čula riječi "Ubiću te, sve ću zapaliti, zaklaću te, kur*o četnička" – kazala je.

Nakon toga ona je podnijela kaznenu prijavu, a, kako kaže, obavijestio je jedan policajac da su ga uhapsili i da će se sad voditi sudski postupak.