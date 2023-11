"Tri tenora" stigla u Sarajevo: Posjetili Baščaršiju, napili se vode ispred Begove džamije

Sarajevo će 18. novembra svjedočiti pravom spektaklu, pošto će se u sarajevskoj dvorani Skenderija biti održan koncert "Tri tenora".

Tri svjetska muzičara - Domeniko Menini, Alesandro Goldoni te Alesandro Fantoni stigla su nekoliko dana ranije kako bi sve pripreme protekle u najboljem toku, a i kako bi imali prilike uživati u ljepotama glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Oni su u društvu dirigenta koncerta maestra Emira Nuhanovića imali prilike prošetati Baščaršijom, a nisu propustili priliku da se napiju vode sa česme ispred Begove džamije. Također su posjetili Vidikovac na Zmajevcu, odakle su imali priliku vidjeti kako izgleda cijeli grad.

Podsjetimo, koncert "Tri tenora" će se održati u subotu 18. novembra, a program se sastoji od 26 kompozicija, od najpopularnijih operskih arija („E lucevan le stele“, „La done e mobile“, “Nessun dorma“, „Di quella pira“, “Vesti la giubba”...), preko popularnih napolitanskih pjesama („Caruso“, “O, sole mio“, „Con te partiro“, „Mamma“ , „Torna a Surriento“, „Non ti scordar di me“, „Granada“...), pa sve do dueta iz „The Phantom of The Opera“.