"Tri tenora" u subotu u Skenderiji: Program se sastoji od 26 kompozicija

Kako se bliži 18. novembar, dan održavanja koncerta "Tri tenora" u sarajevskoj dvorani Skenderija, pripreme za ovaj spektakl ulaze u završne faze.



Svi orkestarski aranžmani, pisani specijalno za ovu priliku, završeni su i isprobani tokom četverodnevnih proba s orkestrom. Probe su se održavale u koncertnoj dvorani Muzičke akademije u Sofiji. Prema riječima dirigenta koncerta maestra Emira Nuhanovića, sve je proteklo u najboljem redu.

Operne arije

- Izuzetno sam zadovoljan aranžmanima, male korekcije zbog poboljšanja ukupnog dojma su već urađene. Posebno mi je drago da, uz iskusne, u orkestru imamo i mlade muzičare, koji raspolažu zavidnim iskustvom sviranja u internacionalnim omladinskim orkestrima - kaže Nuhanović.

Program se sastoji od 26 kompozicija, od najpopularnijih operskih arija („E lucevan le stele“, „La done e mobile“, “Nessun dorma“, „Di quella pira“, “Vesti la giubba”...), preko popularnih napolitanskih pjesama („Caruso“, “O, sole mio“, „Con te partiro“, „Mamma“ , „Torna a Surriento“, „Non ti scordar di me“, „Granada“...), pa sve do dueta iz „The Phantom of The Opera“.

- Prije mog odlaska na probe s orkestrom imao sam probe s našim mladim pjevačkim nadama Sarom Vojičić i Malikom Smajlovićem. Mislim da će naša Sara svojim pjevačkim sposobnostima i kvalitetima prevazići svog tatu Mladena Vojičića Tifu i zasjati kao zvijezda van naših granica. I Malik ima izuzetan glas i prava je šteta što nije nastavio školovanje na nekoj muzičkoj akademiji. Energija koja izbija iz ovog pjevača je to što privlači fanove na koncerte na kojima nastupa sa svojim bendom. Ovo će za njih biti izuzetna prilika da se uz zvijezde večeri, tri italijanska vrhunska tenora, nađu u narednim projektima koje planiramo uraditi van naših granica - ističe Nuhanović.

Tri tenora su Domeniko Menini, Alesandro Goldoni te Alesandro Fantoni.



Različiti gradovi

Ostale organizacijsko-logističke pripreme u Sarajevu su u toku.

- Bilo je teško organizirati i putovanja, jer tenori zbog svojih redovnih obaveza dolaze iz različitih gradova. Ali osjećam da su ljudi u Sarajevu shvatili veličinu i značaj ovog koncerta, tako da nam svi kojima se obraćamo za pomoć svesrdno pomažu - govori Nuhanović.

Dječiji hor "Superar"

- Posebno se radujem što će dječiji hor „Superar“, pod rukovodstvom naše dirigentice Alme Karić i budnim okom direktorice Klaudije Bilić-Selmanović, nastupiti na ovom koncertu.

Zadivljujuće je s kakvom ljubavlju naša djeca prilaze ovom koncertu. Oni su već sada veoma uzbuđeni, kao i njihovi roditelji i prijatelji koji će nam se pridružiti na koncertu - poručuje Nuhanović.